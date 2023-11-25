中職／二軍成長舞台 棒球冬盟開打

因疫情停擺3年的亞洲冬季棒球聯盟正式回歸，今天一日三戰撒下年輕選手發芽的種子，將率領台鋼雄鷹隊出戰的總教練洪一中，期許冬盟成為年輕選手加速進步的重要舞台，盡快跟上日、韓的腳步。

本屆冬盟賽事共2國、6支球隊參賽，台灣有中職聯隊、雄鷹隊、U23世界盃中華隊，日本則是日職紅隊、日職白隊及日本社會人隊，昨天6位教頭齊聚開賽宣告記者會，中職聯盟會長蔡其昌歡迎各隊前來參加比賽，「冬盟復辦不僅能讓年輕選手交流，也能讓不同國家有機會在這個平台上進一步相互學習。」

雄鷹今年在二軍奪冠，明年就要投入一軍戰場，這段時間繼續透過冬盟賽事累積比賽經驗。洪總也談到亞冠賽看中華隊再次落於日本、南韓之後頗有感觸，坦言進步速度不如對手、挑不出一支陣容整齊的球隊，想要在短時間內加速年輕選手成長，冬盟復辦是選手進步的重要舞台，也點名必須重視二軍基地、加強訓練環境。

中職聯隊由統一獅隊首席教練高志綱領軍，首次以總教練身分帶隊，他說：「不同的選手年紀有不同的溝通模式，不管以什麼身分來帶選手，最重要的是做好溝通，讓他們有明確方向。」他指出，希望選手在比賽中保持想贏的心態，將在這裡學到的養分帶回母隊，未來站上一軍、晉升先發球員。

冬盟今天一日三戰，洲際球場中午12點雄鷹隊出戰日本社會人隊、晚上6點中職聯隊迎戰日職白隊，斗六球場賽事則於下午1點中華隊碰上日職紅隊。