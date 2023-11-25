亞錦賽／首戰中韓大戰 1.3萬張門票今開搶

第30屆亞洲棒球錦標賽12月3日將在台北大巨蛋開打，首戰中韓大戰，今天下午2點開始售票，中華隊場次內野全票600元人，這次首波售票席位1.3萬張。體育局表示，已積極要求遠雄巨蛋公司完成觀眾席整備，並視實際購票與場地整備情形，加開觀眾座位。

體育局表示，18日預備賽1.3萬張免費門票，1分鐘內被索一空，網路上即出現賣黃牛票，市長蔣萬安也嚴正譴責黃牛劣行、要求警察局嚴查，查獲8人8件，依違反社會秩序維護法送辦。

副市長李四川曾希望亞錦賽朝2萬人方向努力，市長蔣萬安日前答詢，亞錦賽觀賽人數會開放至1.7萬人，不過18日預備賽開放民眾入場，儘管好評不斷，仍有不少缺失，包含廁所沒水、場館內漏水、應援區空間不足、部分球柱遮蔽視線、指示不清楚。

體育局表示，場館壓力測試需要循序漸進，開放人數從1.3萬逐步提升至1.7萬、2萬以上，過程中若發現硬體設施等問題會立即改善，目標於1年內達成4萬人測試。

體育局說，參考前一屆亞錦賽現場最高觀賽人數為4千人，這次首波售票席位1.3萬張應可滿足球迷購票需求，仍會視實際購票情形與遠雄巨蛋公司場地整備狀況，加開席位，藉以打擊不肖黃牛業者，北市警局已通報各單位加強取締，北市也將配合中央修法，加強打擊黃牛配套措施，保障球迷觀賽權益，全民共同抵制黃牛劣行。

體育局指出，先前預備賽及這次亞錦賽已使用手機認證實名制購票。另外，北市府相關局處共同評估如果入場查驗，恐將造成進場排隊動線阻塞，也無法完整解決冒名進場、票券轉讓等相關爭議，反而影響正常購票球迷權益。