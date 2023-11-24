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中職／冬盟開學日 2種進場造型抽擊掌、跳舞、踩草皮

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
亞洲冬季棒球聯盟明天點燃戰火，每逢周末有中職聯隊的比賽以及季軍戰、冠軍戰共8場比賽，都會推出不同活動，25日舉辦「冬盟開學日」。圖／中華職棒提供
亞洲冬季棒球聯盟明天點燃戰火，每逢周末有中職聯隊的比賽以及季軍戰、冠軍戰共8場比賽，都會推出不同活動，25日舉辦「冬盟開學日」。圖／中華職棒提供

亞洲冬季棒球聯盟明天點燃戰火，將於周末賽事陸續推出各式活動，應援團女孩也會在地主中華職棒聯隊之假日賽事應援， 開幕周舉辦「冬盟開學日」，邀請球迷朋友穿上球衣或制服，有機會抽中球場專屬體驗。

中職聯盟公布，每逢周末有中職聯隊的比賽以及季軍戰、冠軍戰共8場比賽，都會推出不同活動讓球迷參與，其中固定活動「票根抽好禮」，五局中場會抽出1位幸運的球迷，不僅能參加賽後MVP頒獎，還能獲得MVP簽名小物。

開幕周活動「冬盟開學日」打頭陣， 25日晚間在洲際棒球場「開學報到」，當天穿著球衣或制服進場，並在限時動態標記@CPBL_Offical或@magazine.cpbl，可獲得進場贈禮「2023亞洲冬季棒球聯盟」觀戰手冊（數量有限、送完為止）。

「進場福不福」抽專屬體驗活動，穿上球衣或制服進場的球迷朋友，有機會抽球場專屬體驗活動，包括10名應援台跳舞、30名賽後擊掌活動、50名草皮踏踏，讓幸運球迷體驗球場草地的真實感受，將於所有獎項抽完即截止。

25日開幕日兩地開打，午間賽事兵分兩路，斗六球場賽事由中華隊交手日職紅隊，另一地在台中洲際球場則由台鋼雄鷹隊迎戰日本社會人隊；晚間賽事在洲際球場舉行開幕儀式，由日職白隊與地主中職聯隊交戰，賽前活動邀請「翔谷慈善基金會」慈善大使「幻藍小熊」擔任今年冬季聯盟開幕演出嘉賓。

26日午間賽事也是兩地開打，斗六、洲際賽事分別是日本社會人隊交手日職白隊、中華隊交手台鋼雄鷹隊，晚間洲際賽事則是日職紅隊和中職聯隊交戰。

中職 台鋼雄鷹 棒球

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