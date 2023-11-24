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關懷盃／沖繩石垣少年隊首度參賽 小球員文化交流

中央社／ 花蓮24日電
第30屆原棒協關懷盃棒球邀請賽開打，睽違4年再有國際球隊參與，日北沖繩石垣少年Orions隊（左排）參加軟式少棒組，24日賽前與台東縣綠島公館國小互相交換禮物。中央社
第30屆原棒協關懷盃棒球邀請賽開打，睽違4年再有國際球隊參與，日北沖繩石垣少年Orions隊（左排）參加軟式少棒組，24日賽前與台東縣綠島公館國小互相交換禮物。中央社

原棒協關懷盃棒球邀請賽來到第30屆，暌違4年再有國際球隊參與，沖繩石垣少年Orions隊參加關懷盃首屆軟式正式賽，小球員之間除了互送禮物，也進行球技與文化的交流。

關懷盃去年開始舉辦軟式組示範賽，今年則是首屆正式賽，球隊有花蓮縣玉里國小、台東縣綠島公館國小、台中市德芙蘭國小，以及來自日本的沖繩石垣少年。沖繩石垣少年剛奪下宜野灣市長盃優勝，陣容有來自石垣市各個社區球隊的好手。

根據原棒協表示，關懷盃雖然是以台灣原住民族為主的賽事，但也希望國際化，找與台灣原住民族一樣的南島語系民族來交流，剛好沖繩也有南島語系民族。透過這次機會，關懷盃與宜野灣市長盃成為「姐妹賽」，2個盃賽的冠軍會去打彼此的賽事。

沖繩石垣少年隊總教練崎濱秀三表示，昨天從早上7時30分就從石垣市出發，到沖繩轉機後，抵達台灣又要搭車到花蓮，直到晚上超過10時才抵達。不過崎濱秀三也笑說，大部分小朋友都是第一次辦護照、出石垣島，「他們又緊張又害怕，也很期待這次的比賽。」

除了沖繩石垣少年隊的小朋友是第一次出國，軟式組台灣球隊也很少有機會可以跟國外球隊打球，除了球技交流，小朋友間的文化交流更是難能可貴，沖繩石垣少年隊與綠島公館國小賽前，雙方就互相交換在地禮物；另外，台中市德芙蘭國小的王忻顥還跟日本球員分享台灣美食。

沖繩石垣少年隊陣中有一對「姐弟檔」東川平妃花、東川平大鳳，弟弟東川平大鳳就說：「很開心，第一次來這邊，可以體驗到不一樣的東西。」

第30屆原棒協關懷盃棒球邀請賽24日在花蓮正式開打，日本沖繩石垣少年Orions隊也來台參賽，球員陣容包含一對姐弟檔東川平妃花（右）、東川平大鳳（左），弟弟東川平大鳳受訪表示，第一次來台灣很開心，可以體驗到不一樣的東西。中央社
第30屆原棒協關懷盃棒球邀請賽24日在花蓮正式開打，日本沖繩石垣少年Orions隊也來台參賽，球員陣容包含一對姐弟檔東川平妃花（右）、東川平大鳳（左），弟弟東川平大鳳受訪表示，第一次來台灣很開心，可以體驗到不一樣的東西。中央社

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