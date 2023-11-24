亞錦賽／大巨蛋歷史性首戰 台韓大戰卡友優先3千張1分鐘完售

亞洲棒球錦標賽將在12月3日開打，中華隊與南韓隊的開幕戰成為台北大巨蛋正式啟用首戰，今天開放中國信託銀行信用卡卡友優先購票，單場限量3000張，「台韓大戰」在1分鐘秒殺。

亞錦賽將在12月3日至10日開打，今天中午12點起為中信卡友優先購票，可持中國信託信用卡（AE卡及大來卡除外）或簽帳金融卡預購預賽場次門票，每卡每場限購4張，每場限量3000張。

門票中午啟售，在大巨蛋登場的中華隊與南韓隊之戰，3000張在1分鐘內搶購一空；中華隊預賽另外兩場在洲際棒球場進行，5日對巴勒斯坦、6日對香港，卡友優先的席位都還有剩。

本次亞錦賽票價被讚佛心，預賽中華隊場次（含台北大巨蛋、洲際）內野全票600元、內野身障票300元，台北大巨蛋的非中華隊場次內野全票200元、內野身障票100元，將於25日下午2點全面開賣。