日職／巨人90周年一軍將訪台 明年3月大巨蛋見

日本第一支職棒球隊、名門中的名門讀賣巨人隊慶祝建軍九十周年，新任監督阿部慎之助將率領一軍球星陣坂本勇人、戶鄉翔征來台，明年三月對戰中信兄弟、樂天桃猿隊，地點就在台北大巨蛋，就看誰能成為史上第三支擊敗巨人的中職球隊。這兩場比賽觀眾預計突破七萬人次，有機會是台灣棒球史上現場觀賽人數最多的比賽。

由聯合數位文創主辦、TOYOTA冠名贊助的「二○二四 讀賣巨人軍九十週年紀念台灣試合」，昨天正式宣布啟動，最大亮點是，過去巨人軍來台陣容包含二軍球員，這次是全一軍出陣，三月二日由讀賣巨人對上中信兄弟、三日換樂天桃猿出戰。

台北大巨蛋作為台灣首座棒球巨蛋具有指標性意義，一九八八年啟用的東京巨蛋是日本首座室內棒球場，正是讀賣巨人主場，也因此巨人球團將「開箱台北大巨蛋」納入九十周年系列活動。

讀賣巨人在一九三四年成軍，奪下史上最多、廿二次「日本一」總冠軍，尤其是王貞治與長島茂雄組成的「ON砲」，在一九六五年起創下難以想像的九連霸。

巨人陣中球星「世界全壘打王」王貞治、「亞洲巨砲」呂明賜到近期的陽岱鋼，都與台灣淵源深厚，一九六八年就曾來台春訓，一九九○、一九九三、二○○八年也都曾來台與中職隊伍進行交流賽。

過去三次巨人軍來台，一共打了十四場比賽，由巨人取得十勝、四敗的壓倒性成績，中職僅味全龍、LaNew熊隊曾拿下勝利，加上二○一六年的巨人OB對中職OB慈善表演賽，也是由王貞治率領的巨人獲勝，明年要換兄弟、桃猿爭一口氣。

讀賣巨人一軍陣容星光滿滿，包含近四年三度拿下央聯全壘打王的當家四棒岡本和真、游擊人氣球星坂本勇人、連兩年十二勝的投手戶鄉翔征，以及去年新人王終結者翁田大勢，不少球迷準備好進場朝聖。