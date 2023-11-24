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亞錦賽／徐若熙扛重擔 開幕戰、決賽先發
亞洲棒球錦標賽將於12月3日在台北大巨蛋開打，中華隊新生代強投徐若熙「有始有終」，不但扛起開幕戰先發抗韓重任，也要把守10日決賽最後一關，最大目標當然是以地主隊身分完成2連霸。
中華隊進入最後備戰階段，徐若熙、劉基鴻、林靖凱、邱智呈、伍祐城、李子強昨天前往三重棒球場報到，全隊24名球員首次到齊，總教練郭李建夫說：「開幕戰和最後一天決賽，確定都由徐若熙登板先發。」
中華隊首戰南韓
中華隊12月3日首戰南韓，將是台北大巨蛋啟用後首場正式比賽，郭李建夫表示，中職總冠軍賽轉播看過徐若熙投球，確實是很有威力的投手，今天首次牛棚，將現場看他投球，27日對台北興富發隊練習賽進一步觀察。
徐若熙最近參加日職歐力士隊秋訓，昨天向中華隊報到前，已被教練團告知將在開幕戰、決賽登板，將是從小到大首次對決南韓，他說：「這是升上成棒後，首次進入中華隊，很期待和國外選手一較高下。」
中華隊3場預賽先發投手都已確定，12月5日對巴勒斯坦推出張景淯，6日對香港交給賴延峰，進入複賽後，曾仁和扛起其中一場、另一場未定。
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