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亞錦賽／為中華隊加油 中信卡友24日優先購票

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
亞錦賽中華隊首戰在台北大巨蛋進行。本報資料照片
亞錦賽中華隊首戰在台北大巨蛋進行。本報資料照片

中國信託商業銀行贊助第三十屆亞洲棒球錦標賽，支持中華隊征戰台北大巨蛋首場國際棒球賽事，亞錦賽將在12月3日至10日開打，為回饋廣大球迷，中國信託銀行特別爭取中信卡友優先購票權利，號召喜愛棒球的民眾進場為中華隊加油。

中信銀行推動台灣棒運不遺餘力，長期支持五級棒球運動並力挺重要國際賽事，做為中華隊征戰世界舞台強而有力的後盾。今年3月獨家冠名贊助2023年第五屆世界棒球經典賽A組預賽，吸引近12萬名球迷進場。

中華隊將在A組預賽迎戰南韓、巴勒斯坦及香港隊，爭取前進超級循環賽兩席名額，力拚衛冕亞錦賽金牌，賽事門票預計今年11月25日於拓元售票系統全面開賣，中信銀行提供卡友提前1天預購門票。

11月24日中午12時即可持中國信託信用卡（AE卡及大來卡除外）或簽帳金融卡預購預賽場次門票，每卡每場限購4張，每場限量3000張，售完為止。

售票區域及注意事項請上拓元售票系統https://tixcraft.com 查詢，更多中信卡友優先購票訊息，請洽「中國信託優惠情報”讚”」和「中信卡優惠」Facebook粉絲專頁。

棒球 中華隊 經典賽

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