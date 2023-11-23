聽新聞
test
0:00 / 0:00
巨人軍來台／大巨蛋日方售票最貴1.7萬日圓 台灣12月12日開賣
日本職棒歷史最悠久的讀賣巨人隊今天正式宣布，明年將來台舉行「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」，日本方開賣票價在台幣3590元到2957元，台灣方票價則將在近期公布。
讀賣巨人隊是日本第一支職棒隊，由日本職棒之父正力松郎創立於1934年12月，拿下史上最多的22次冠軍，明年要慶祝創隊90周年，選擇在季前進軍海外，成為第一支在台北大巨蛋出賽的國外職棒隊伍。
讀賣巨人隊將派出一軍陣容，與中華職棒兩支人氣球隊交手，3月2日對上中信兄弟隊、3月3日對上樂天桃猿隊，精彩可期，屆時一壘側會有巨人隊啦啦隊加油，三壘側則是兄弟、桃猿的啦啦隊帶動氣氛。
巨人隊也在官網公布售票資訊，其中分為兩種票價，一樓前段座席，一張票是17000日圓（約台幣3590元），一樓中段座席則是14000日圓（約台幣2957元）。
巨人隊將於12月13日起陸續開放會員購票，12月24日全面開賣，台灣方則由聯合數位文創主辦，將於12月12日中午12:00正式於udn售票網開賣，票價將在近期公布。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言