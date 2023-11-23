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巨人軍來台／大巨蛋日方售票最貴1.7萬日圓 台灣12月12日開賣

是你嗎？7-8月發票千萬獎還有八張沒領、最低只花26元

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巨人軍來台／大巨蛋日方售票最貴1.7萬日圓 台灣12月12日開賣

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」，讀賣巨人派出一軍陣容，包含游擊人氣球星坂本勇人。圖／聯合數位文創提供
「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」，讀賣巨人派出一軍陣容，包含游擊人氣球星坂本勇人。圖／聯合數位文創提供

日本職棒歷史最悠久的讀賣巨人隊今天正式宣布，明年將來台舉行「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」，日本方開賣票價在台幣3590元到2957元，台灣方票價則將在近期公布。

讀賣巨人隊是日本第一支職棒隊，由日本職棒之父正力松郎創立於1934年12月，拿下史上最多的22次冠軍，明年要慶祝創隊90周年，選擇在季前進軍海外，成為第一支在台北大巨蛋出賽的國外職棒隊伍。

讀賣巨人隊將派出一軍陣容，與中華職棒兩支人氣球隊交手，3月2日對上中信兄弟隊、3月3日對上樂天桃猿隊，精彩可期，屆時一壘側會有巨人隊啦啦隊加油，三壘側則是兄弟、桃猿的啦啦隊帶動氣氛。

巨人隊也在官網公布售票資訊，其中分為兩種票價，一樓前段座席，一張票是17000日圓（約台幣3590元），一樓中段座席則是14000日圓（約台幣2957元）。

巨人隊將於12月13日起陸續開放會員購票，12月24日全面開賣，台灣方則由聯合數位文創主辦，將於12月12日中午12:00正式於udn售票網開賣，票價將在近期公布。

讀賣巨人 日本職棒 啦啦隊

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