巨人軍來台／讀賣巨人90週年台灣賽公布 一軍3月初大巨蛋開戰

日本職棒歷史最悠久的讀賣巨人隊今天正式宣布，明年將來台舉行「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」，首度以全一軍的陣容與中職中信兄弟、樂天桃猿進行2場交流賽，比賽時間為2024年3月2、3日，地點就在台北大巨蛋。

讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合交流賽的比賽場地，對台日兩方來說都有重大意義，「台北大巨蛋」作為台灣首座棒球巨蛋具有指標性的意義，而1988年啟用的東京巨蛋是日本首座室內棒球場，正是讀賣巨人的主場。

也因此巨人球團將「開箱台北大巨蛋」納入90周年系列活動中，期待這次賽事能引進日本職業棒球文化，替台北大巨蛋注入棒球魂，新任監督阿部慎之助走馬上任，將史無前例地帶著一軍陣容造訪。

讀賣巨人在1934年成軍，作為日本第1支職棒球隊，曾經奪下史上最多22次「日本一」總冠軍，加上過往與台灣有關的球星從「世界全壘打王」王貞治、「亞洲巨砲」呂明賜，到近期的陽岱鋼，讓讀賣巨人在台灣一直擁有超高人氣。

這次交流賽的三支職業隊伍都將以全一軍陣容上陣，3月2日由讀賣巨人對上中信兄弟、3月3日為樂天桃猿對決讀賣巨人，其中樂天桃猿前身的La New熊，過去就曾與巨人舉辦過四場二軍交流賽；而中信兄弟隊史更是睽違30年再度迎接巨人踢館。

讀賣巨人一軍陣容星光滿滿，包含近4年3度拿下央聯全壘打王的當家4棒岡本和真、游擊人氣球星坂本勇人、連2年12勝投手戶鄉翔征以及去年拿下新人王的終結者翁田大勢，首次在台灣的一軍之戰，值得球迷進場朝聖。