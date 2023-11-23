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棒球／中華電信捐贈偏鄉少棒球具 招待亞錦賽開幕戰

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
中華電信偏鄉少棒球具捐贈活動。圖／中華電信提供
中華電信偏鄉少棒球具捐贈活動。圖／中華電信提供

中華電信長期支持基層棒球發展，執行副總經理吳麗秀前往南投縣舉辦棒球用具捐贈活動，捐贈新街國小、千秋國小少棒隊，同時招待邀請兩隊球員12月3日前往台北大巨蛋，觀賞亞洲錦標賽中華、南韓開幕戰。

中華電信除了提供門票，也提供2天1夜交通及食宿，希望小球員們能在台灣棒球最大殿堂看到國際賽各國展現精美球技，從觀賞賽事獲得一些國際級棒球觀念與技能，期盼小將們有一天也能站上大巨蛋為國爭光。

中華電信今年第2次冠名贊助謝國城盃少棒錦標賽，賽事期間中華電信MOD、Hami Video自八強起提供Live轉播，邀請全國民眾為小將們一起加油打氣，選拔賽後更捐助冠軍隊、桃園市龜山國小20萬元出國參賽旅費補助。

中華小將也不負眾望首先取得亞太區的代表權，前進威廉波特，擊敗強敵美東代表，拿下世界季軍，同時評選獲頒最佳團隊精神獎。

中華電信表示，希望藉由今天的活動拋磚引玉，讓偏鄉的小朋友們獲得更多的棒球資源挹注，除了提供全新完整的球具配備，同時觀賞國際棒球賽事，以成為中華隊為目標，挑戰成為台灣棒球之星，有朝一日踏上國際舞台，為國爭光，讓全世界看到台灣棒球的實力。

中華電信偏鄉少棒球具捐贈活動。圖／中華電信提供
中華電信偏鄉少棒球具捐贈活動。圖／中華電信提供
中華電信偏鄉少棒球具捐贈活動。圖／中華電信提供
中華電信偏鄉少棒球具捐贈活動。圖／中華電信提供

棒球 威廉波特 謝國城盃少棒

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