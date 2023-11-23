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亞錦賽／從未對過日、韓無所謂 賴延峰認真對決香港

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
中華隊備戰亞錦賽，24名國手首次到齊練球。記者藍宗標／攝影
中華隊備戰亞錦賽，24名國手首次到齊練球。記者藍宗標／攝影

亞洲棒球錦標賽12月3日在台北大巨蛋開打，中華隊首戰南韓隊，確定推出徐若熙登板先發，合庫20歲投手賴延峰將在分組賽第3戰對決香港隊，他說：「教練給我什麼任務，就是盡力完成。」

賴延峰原本不在中華隊24人名單，由於旅美左投林昱珉無法參賽，17日遞補入列，也是繼去年U23世界盃棒球賽後，生涯第2次披上國家隊球衣。

中華隊12月6日在台中洲際球場和香港交手，算是次級球隊，賴延峰說：「去年U23先發對決德國，從未對過日、韓覺得還好，不管對手是誰，全力完成任務最重要。」

賴延峰曾被看好是中職選秀前兩輪好手，但選擇待在業餘球隊，在合庫半年已經成為正式員工，被問到未來是否挑戰職棒，他說：「之後再看看。」

最近加盟日職火腿隊的18歲好手孫易磊，在本屆亞錦賽有投球限制，首次登板最多50球，第2戰增至80球，坦言想要先發有點困難，對南韓開幕戰會做好可能中繼上場的準備。

中華隊 中職選秀 棒球

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