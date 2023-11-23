聽新聞
test
0:00 / 0:00
亞錦賽／從未對過日、韓無所謂 賴延峰認真對決香港
亞洲棒球錦標賽12月3日在台北大巨蛋開打，中華隊首戰南韓隊，確定推出徐若熙登板先發，合庫20歲投手賴延峰將在分組賽第3戰對決香港隊，他說：「教練給我什麼任務，就是盡力完成。」
賴延峰原本不在中華隊24人名單，由於旅美左投林昱珉無法參賽，17日遞補入列，也是繼去年U23世界盃棒球賽後，生涯第2次披上國家隊球衣。
中華隊12月6日在台中洲際球場和香港交手，算是次級球隊，賴延峰說：「去年U23先發對決德國，從未對過日、韓覺得還好，不管對手是誰，全力完成任務最重要。」
賴延峰曾被看好是中職選秀前兩輪好手，但選擇待在業餘球隊，在合庫半年已經成為正式員工，被問到未來是否挑戰職棒，他說：「之後再看看。」
最近加盟日職火腿隊的18歲好手孫易磊，在本屆亞錦賽有投球限制，首次登板最多50球，第2戰增至80球，坦言想要先發有點困難，對南韓開幕戰會做好可能中繼上場的準備。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言