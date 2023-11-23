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亞錦賽／徐若熙開幕戰先發抗韓 郭李把最重要兩戰都交給他

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
徐若熙確定扛起亞錦賽開幕戰、決賽先發重任。記者藍宗標／攝影
徐若熙確定扛起亞錦賽開幕戰、決賽先發重任。記者藍宗標／攝影

中華隊備戰12月3日開打的亞洲棒球錦標賽，24名國手今天首次完整集訓，中華隊總教練郭李建夫表示，開幕戰和最後一天決賽，確定都由徐若熙登板先發。

中華隊連續4天在三重棒球場練球，之前已有18名球員報到，最後一批6人今天投入訓練，包括徐若熙、劉基鴻、林靖凱、邱智呈、伍祐城、李子強，全隊首次到齊。

中華隊挑戰亞錦賽2連霸，12月3日首戰南韓，如果一切順利，10日將進行冠軍賽，地點都在台北大巨蛋，徐若熙確定扛起兩場重要任務。

郭李建夫表示，27日在天母球場對台北興富發隊練習賽，將由徐若熙先發，30日同一場地再對合庫隊練習賽，先發人選未定。

郭李建夫說，中職總冠軍賽期間有看轉播，徐若熙是很好的投手，明天首次牛棚，將現場看他投球。

徐若熙 中華隊 棒球

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