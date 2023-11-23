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亞錦賽／佛心！台北大巨蛋票價最貴600元 25日全面開賣

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導

亞洲棒球錦標賽將在12月3日開打，球迷敲碗快敲到破的票價在今天出爐，台北大巨蛋最貴的內野票價也才600元，被球迷大讚「佛心」，11月25日下午2點全面開賣。

本屆亞錦賽比賽場地包含台北大巨蛋、台中洲際棒球場、新莊棒球場，其中中華隊在開幕戰於台北大巨蛋出戰，接下來移師洲際球場，台北大巨蛋預賽以外隊為主，而複賽、決賽場地都在台北大巨蛋。

根據中華棒協公布的票價，中華隊場次內野全票600元、內野身障票300元，非中華隊場次內野全票200元、內野身障票100元，預賽由11月24日中午12：00起中信卡友優先購、11月25日14：00全面開賣，複賽、決賽開賣時間另行公告。

亞錦賽購票規範：http://www.ctba.org.tw/news_detail.php?cate=news&type=11&id=10892&fbclid=IwAR0_sH-BxGdX8bWO7wivW9YD8lP0Upbf8pnb17ItZPdctkO9xPeqejs8Aik

中華隊 棒球 棒協

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