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棒球／「我們像嗎？」古林睿煬與南韓郭彬合影互穿對方球衣

聯合新聞網／ 綜合報導
古林睿煬(左)與郭彬(右)合影。 截圖自古林睿煬IG
古林睿煬(左)與郭彬(右)合影。 截圖自古林睿煬IG

亞洲職棒冠軍爭霸賽19日於東京巨蛋落幕，中華隊23歲強投古林睿煬昨天在社群網站，分享自己與南韓投手郭彬的合照，還引來本人留言，展現兩人好交情。

古林睿煬首戰面對日本上演「16上16下」，最後主投6.2局被敲3安打，包含森下翔太的陽春砲，失1分，表現驚豔日本媒體及球迷，連韓媒都用「怪物」形容他的表現。

雖然古林睿煬面對南韓未登板，但許多網友發現他的長相和南韓投手郭彬相似，甚至有台灣球迷稱膚色較深的郭彬是「暗黑古林」。事實上，兩人早在杭州亞運就相識，這次又在亞冠賽重逢，這次也在場下合影留念，並穿上對方球衣。

古林睿煬稍早在社群網站貼出兩人合影，寫下「相約之後的國際賽見」。亞運後古林每篇貼文的留言區都會出現郭彬身影，這次郭彬更以中文留言問道，「我們像嗎？」展現好交情，也引發網友熱烈討論。

古林睿煬

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