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亞錦賽／34歲投手王政浩定位終結者 盼向年輕球員學習

中央社／ 新北22日電
34歲的合庫投手王政浩（左）先後入選亞運、亞錦棒球賽台灣代表隊，是此次陣中年紀最長球員，被教練團設定為終結者。 中央社
34歲的合庫投手王政浩（左）先後入選亞運、亞錦棒球賽台灣代表隊，是此次陣中年紀最長球員，被教練團設定為終結者。 中央社

34歲的投手王政浩今年先後入選亞運、亞錦棒球賽代表隊，是此次亞錦年紀最長球員，被教練團設定為終結者；雖然年紀最長，但王政浩反而嘗試跟年輕球員學習新的訓練方式想要跟上腳步。

投手王政浩一度想投入職業但沒能如願，最後留在業餘合作金庫棒球隊，近年成棒國際賽事也常見到他的身影，包括2017年亞錦賽、2018年雅加達亞運，今年也先後入選杭州亞運、亞洲棒球錦標賽代表隊，最快球速可達約153公里、有強心臟，是總教練郭李建夫點名的終結者人選。

王政浩18日台北大巨蛋測試賽對U23世界盃棒球賽培訓隊也有登板關門，投1.1局有3次三振、無失分，展現終結者能力；王政浩自評近期調整不錯，但對於定位沒有太多的預設，中繼、後援都可以，想辦法幫助球隊負擔局數。

身為此次亞錦賽陣中年紀最長的球員，王政浩笑說沒特別去想扛重任，只是當球員與教練團溝通時，或許年輕球員不敢直接講，可以扮演溝通橋梁。

王政浩也提到，無論是亞運還是亞錦，遇到年輕球員反而抱持向他們學習的心態，棒球會隨著時代有很多不同的新知和訓練方式，在亞運時也有跟一些旅外和年輕球員學習賽前的熱身伸展、肌肉活動，希望可以跟上年輕人腳步、讓自己更提升。

王政浩對終結者角色得心應手，被問起有沒有看好哪名年輕投手也有成為終結者特質，他表示人人都可以成為終結者，不一定是看球速，主要是上場就要有想要贏的強烈企圖。

王政浩 亞運

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