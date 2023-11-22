中職／井端弘和、吉見一起來台 為台鋼「鷹援」

亞洲冬季棒球聯盟將於11月25日開幕，台鋼雄鷹首次參戰，除了已經有席斯（Deunte Heath）等4名外籍投手報到，也成功邀請到日本武士隊監督井端弘和以及投手教練吉見一起來台，為積極備戰冬盟的台鋼「鷹援」。

去年秋訓，日本職棒「守備職人」井端弘和來台擔任台鋼雄鷹客座內野守備教練，帶給陣中年輕選手更多元棒球觀念與技術，選手獲益良多，今年8月帶隊來台參加U12世界盃時也專程至台南球場觀看台鋼雄鷹熱身賽，並向洪一中總教練及教練團致意。

井端弘和剛在上周率領日本武士隊奪下2023亞洲職棒冠軍爭霸賽冠軍，基於與台鋼雄鷹球團之間的深厚情誼，於亞冠賽結束就利用私人時間，風塵僕僕來台並南下高雄拜訪台鋼雄鷹並關心選手的近況。

除此之外，這次亞冠賽日本武士隊投手教練吉見一起也將一同來台，並於冬盟期間擔任台鋼雄鷹客座投手教練，協助明年即將登上一軍戰場的台鋼雄鷹投手群，在冬季聯盟期間持續成長與進化。

井端弘和選手時期曾於2004到2009年奪日本職棒中央聯盟游擊金手套六連霸，生涯七度拿下金手套獎，展現深厚守備實力；打擊則以細膩技巧著稱，日職生涯出賽1896場，累積0.281打擊率、1912支安打、56支全壘打、510分打點，另外有149次盜壘成功、248次犧牲觸擊成功。

井端弘和近年擔任U12、U15世界盃日本代表隊監督，去年擔任台鋼雄鷹客座教練，今年10月接下頂級國際賽事日本武士隊監督重責，首次帶隊出征就是剛結束的2023亞冠賽，率領日本隊奪下4連勝，日本武士隊監督生涯初登場就率隊拿下冠軍。

台鋼雄鷹邀請到日本武士隊投手教練吉見一起來台。圖／台鋼雄鷹提供

吉見一起選手生涯15年都效力中日龍，跟前輩井端弘和當了8年隊友，默契不在話下。生涯通算223場登板，戰績90勝56敗，防禦率僅2.94。2011年26場登板戰績18勝3敗，防禦率僅1.65，是繼2009年單季16勝之後，第2度奪勝投王，同年還拿下防禦率王。

吉見一起2020年退役，2022年井端弘和擔任U12日本隊監督，即延攬吉見一起擔任投手教練，今年再隨井端弘和投入日本武士隊擔任投手教練，在2023亞冠賽帶領日本隊投手群，4場比賽只掉4分，其中包含兩場完封。

台鋼球團期待借重吉見一起選手時期的技術經驗，以及退役後擔任教練豐富資歷，傳承給雄鷹投手，為明年登上一軍戰場打下穩固且深厚基礎。