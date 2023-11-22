中職／衛冕龍選定明年開季頭2戰對手 台鋼主場首戰就對悍將

中華職棒聯盟今天公布明年賽程初步規劃，今年奪冠的味全龍隊開幕戰依照傳統對上樂天桃猿隊，第2場則選擇人氣球隊中信兄弟隊，但地點仍未確定，保有在台北大巨蛋開打的可能性，台鋼雄鷹首戰、主場首戰對手有意思。

中職聯盟今天公布2024中華職棒一軍例行賽日程及對戰組合，只不過地點欄位仍留白，等待確認後預計明年正式公告完整賽程表。

根據賽程表，衛冕軍龍隊在3月30日的開幕戰對上總冠軍賽對手猿隊，隔天則交手兄弟隊，外傳這兩場都有可能排在台北大巨蛋，龍隊領隊丁仲緯昨日受訪時表示，目前都在評估中，很多方案在討論。

至於新軍台鋼雄鷹隊，明年將首度投入一軍賽場，第1戰將在3月31日作客對上樂天桃猿隊，若無意外將在桃園棒球場，而台鋼的首場主場賽事則將在4月5日（周五）對上富邦悍將隊，兩場對手都是總教練洪一中的前東家。