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亞錦賽／首度搭擋林靖凱 林承飛期待：很多想問的

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
亞洲棒球錦標賽中華隊，林承飛有望扛起第3棒、游擊手。記者蘇志畬／攝影
亞洲棒球錦標賽中華隊，林承飛有望扛起第3棒、游擊手。記者蘇志畬／攝影

亞洲棒球錦標賽將在12月3日開打，中華隊打線雛形浮現，樂天桃猿隊林承飛是第3棒人選之一，也將首次與學弟林靖凱組成二游搭擋，林承飛很期待他的加入，「很多內野守備的東西想問他。」

平鎮高中出產的二壘、游擊搭擋組合，中華隊「雙林」剛好是前後代，林承飛在學時期與林立搭擋，林靖凱則是與江坤宇聯手，屆次剛好沒重疊到。

中華隊總教練郭李建夫規劃亞錦賽游擊將交給林承飛、二壘林靖凱，促成兩人首次搭擋，林靖凱因征戰亞冠賽，明天才會加入訓練，林承飛表示：「很期待跟他交流，他的守備很靈活、穩定。」等到林靖凱加入後，也要溝通站位、習慣接球位置，「找到他舒服的方式。」

郭李建夫不僅委以游擊位置，也考慮讓林承飛扛起中心棒次，林承飛表示：「重點還是看打擊。」他認為，教練團雖有規劃，但球員打擊近況才是能否進入先發的關鍵，「自己就是把揮棒、守備維持好。」

前一次參加國際賽已經是2018年亞運，如今再披中華隊戰袍，林承飛不說期待，而是希望將最好的自己呈現在球場上，「保持專注、健康才是重點。」

林承飛 林靖凱 中華隊

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