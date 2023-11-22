亞錦賽／高育瑋是第3棒人選 首進國家隊盼不丟業餘臉

合作金庫內野好手高育瑋入選亞洲棒球錦標賽代表隊，18日測試賽單場3安手感佳是可能的3棒人選；首度披上國家隊戰袍，母隊學長林瀚鼓勵不要有太大壓力，他則盼不要丟業餘的臉。

合作金庫棒球隊30歲野手高育瑋今年也曾入選杭州亞運培訓隊，雖然培訓期間表現不錯，最終卻沒留在正選名單，此次亞錦賽則是首度披上成棒國家隊球衣，他笑說，看到名單時有嚇一跳，第1次的國家隊就要跟這麼多的職業好手當隊友。

高育瑋主要守備位置為三壘，二壘也可以守，18日台北大巨蛋測試賽時先發打5棒，打擊表現亮眼，單場5打數敲出3支安打，貢獻1分打點。

高育瑋表示，首度在室內球場比賽感覺很不一樣，心情也很亢奮，守備上感覺草有點軟，第1步踏出去時釘鞋會勾到草，至於壘包周圍草皮和紅土交界，他表示因為沒有球打到交界處，目前沒有影響，但隊友陳孝允有透露，紅土太硬導致盜壘束褲破掉、膝蓋附近還有傷口。

亞錦賽代表隊總教練郭李建夫表示，首場測試賽業餘的野手打擊上都有不錯發揮，目前心中有個先發棒次雛形，但還是要等全隊到齊後才會比較明朗，3棒人選考慮是樂天桃猿隊林承飛和高育瑋。

首度參加國際賽高育瑋沒有太多預期，過程中做好該做的事情，相對比較弱的守備則隨時與教練團討論，他也表示陣中多是年紀比較輕的學弟，要想辦法跟學弟們拉近距離，除了原本母隊的隊友外，投手曾仁和是高中小一屆的學弟、也不算陌生。