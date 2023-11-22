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亞錦賽／少年雙捕扛主戰 宋嘉翔有冠軍賽經驗加持

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
亞洲棒球錦標賽中華隊名單中2名主戰捕手宋嘉翔（左）、林辰勳（右），平均年齡20歲。記者蘇志畬／攝影
亞洲棒球錦標賽中華隊名單中2名主戰捕手宋嘉翔（左）、林辰勳（右），平均年齡20歲。記者蘇志畬／攝影

亞洲棒球錦標賽中華隊名單中2名主戰捕手宋嘉翔、林辰勳，平均年齡20歲，年紀輕輕扛起國家隊捕手重擔，互相砥礪求進步，宋嘉翔希望將第一個職棒球季的經驗，發揮到亞錦賽賽場上。

中華隊3名捕手中，廖健富已經2年沒蹲捕，本壘後方指揮官將交給宋嘉翔、林辰勳擔任，總教練郭李建夫對兩人有信心，「都已經是職棒球員，不會擔心年紀輕。」

19歲的宋嘉翔跟21歲的林辰勳雖然職棒分屬樂天桃猿、味全龍隊，但都是穀保家商畢業，如今再次合體，宋嘉翔表示，高一的時候感覺到跟學長的落差，一直以他為目標努力，「還有很多可以學習的地方。」

林辰勳有些意外兩人一同入選亞錦賽，對宋嘉翔的進步幅度更是讚譽有加，甚至看到學弟的成長，也督促著自己要持續進步。

宋嘉翔很開心能夠進入亞錦賽中華隊，「有機會為台灣出賽，會盡力調整，無論守備、打擊、引導投手，都要展現在球場上。」

亞洲棒球錦標賽中華隊名單中2名主戰捕手，宋嘉翔是其中之一。記者蘇志畬／攝影
亞洲棒球錦標賽中華隊名單中2名主戰捕手，宋嘉翔是其中之一。記者蘇志畬／攝影

今年職棒球季宋嘉翔上半季表現亮眼，開季打擊率破4成，到球季中也還有3成左右，然而下半季逐步下滑，最終以2成68作收，宋嘉翔表示：「對我來說是寶貴的經驗，學習到如何調整。」

另一項經驗是總冠軍賽，宋嘉翔雖然僅出賽1場，但也在場邊觀察到學長們如何在短期賽事中迅速進入狀況，「像是引導投手，前2局就了解投手想要的，跟對方打者的狀況。」希望能將這個經驗運用在亞錦賽。

宋嘉翔 棒球 中華隊

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