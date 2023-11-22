亞錦賽／孫易磊球數限制「好運用」 27日起2實戰拉強度

亞洲棒球錦標賽中華隊持續備戰，明天參加亞冠賽的成員加入，預計27日起拉高訓練強度，將在天母棒球場安排2場實戰適應人工草皮，總教練郭李建夫透露，孫易磊投球上有限制，「但很好運用。」

今天亞錦賽陣容中不少職棒球員，在休賽季期間的比賽，投手多半有著球數限制，徐若熙就有單場80球、休5天可再投的規範，與日職火腿隊簽下4年合約的孫易磊同樣有來自母球團的限制。

孫易磊曾在大巨蛋測試賽中登板1局，9球投出三上三下，包含1次三振，郭李建夫表示，孫易磊在練習賽登板只能1局，但正式賽第1次登板可以投到50球，中間需要休息若干天，下一次登板就可以來到80球。

亞洲棒球錦標賽中華隊總教練郭李建夫。記者蘇志畬／攝影

考量到球員已經征戰一整年，郭李建夫安排本周集訓以調整、恢復疲勞為主，「真正訓練是27日開始，28到30日會安排2場實戰，預計對上合作金庫、台北興富發。」地點可能移往天母棒球場，適應人工草皮，至於進入大巨蛋則要等到官方練習賽。

打線安排上，郭李建夫在中心棒次上選定劉基鴻、廖健富，第3棒人選在林承飛、高育瑋間抉擇，開路先鋒則是邱智呈、陳孝允都有可能，「還是要等實戰後，看打擊狀況才會比較明朗，隊形先出來，畢竟時間上也比較近了。」