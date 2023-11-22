亞錦賽／中華3捕定位出爐 陳聖平排4號接過164公里火球

亞洲棒球錦標賽中華隊名單中有3名捕手，總教練郭李建夫透露將以宋嘉翔和林辰勳為主，廖健富需要時才會蹲，更透露萬一有狀況陳聖平將是4號捕手，陳聖平小聯盟代班牛棚捕手時接過164公里的火球，但也說：「應該不會用到我。」

亞錦賽中華隊今天在三重棒球場備戰，將與新北禾聯棒球隊進行友誼賽，郭李建夫賽前透露捕手安排，其中更解釋安排陳聖平當備案的原因，過去開南大學與成德高中友誼賽時，就見證過陳聖平內野每個位置包含捕手都能守的能力，「就像亞運林子偉那樣，希望是不要用到。」

陳聖平則表示，在美職小聯盟去年守備以二壘、三壘為主，今年則是二壘、游擊，每個位置都不陌生，就連捕手也有接過，「季後賽的時候有一個捕手先回國，沒有人有接捕經驗，我就說我可以。」

結果在牛棚面對106哩（約164公里球速）的火球男，陳聖平笑說，接起來很可怕，接球姿勢也很醜，後來就習慣了，「如果（亞錦賽）要蹲的話可以，但怕接得很醜。」

學生時期練過捕手位置，陳聖平對自己的阻殺能力有信心，擋球則是「還可以」，最大弱點還是會怕球，但也說自己排在第4號，「應該是不會用到我。」