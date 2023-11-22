亞錦賽／陳聖平是中華隊4號捕手小聯盟曾接164公里火球

亞洲棒球錦標賽代表隊此次名單中有3名捕手，總教練郭李建夫透露旅美野手陳聖平是預備4號捕手，但希望不要用上，陳聖平小聯盟時還有代班牛棚捕手接164公里火球，對阻殺最有信心。

亞洲棒球錦標賽持續備戰，代表隊今天安排與新北禾聯棒球隊打友誼賽，此次代表隊主戰捕手以宋嘉翔和林辰勳為主，廖健富雖然以捕手身分入選，但應該會以打擊為主，總教練郭李建夫表示，第4號備用捕手是陳聖平，但也笑說：「希望不要用到」。

郭李建夫母隊開南大學棒球隊常與陳聖平高中母校成德高中棒球隊打友誼賽，郭李建夫很清楚陳聖平旅美前是多拍子好手，投打跑守俱佳，內野幾乎每個位置都可以守。

陳聖平表示，在美職小聯盟時期去年守備以二壘、三壘為主，今年以二壘、游擊為主，也透露球隊打季後賽時，因為有一個捕手先返國，教練知道他有捕手資歷，請他代班牛棚捕手，陳聖平笑說接到隊友約164公里的火球一開始真的有點怕，「接球姿勢有點醜，但久了就習慣了。」

陳聖平從國小到高中都有練捕手，對這個位置不陌生，他表示當捕手最有信心的是阻殺，最大的缺點是會怕球，也笑說4號捕手應該不會用上。

陳聖平與味全龍隊野手拿莫．伊漾是室友，兩人關係很好，每個晚上都會談心，包括討論每天練習、比賽的狀況，陳聖平不忘笑說：「還會討論歌單」。