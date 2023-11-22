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日職／收到日本獨盟合約 張奕循陳冠宇模式先返台

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
張奕將回台參與明年中職選秀。圖／聯合報系資料照
張奕將回台參與明年中職選秀。圖／聯合報系資料照

日本媒體今天報導，台灣投手張奕決定返台準備參加中職選秀，張奕所屬經紀公司信心野球表示，有收到日本獨立聯盟合約，但考量提前適應台灣氣候，將循「陳冠宇模式」先加入台灣甲組成棒隊。

張奕今年季後遭到日職西武隊釋出，日前在戰力外測試會面對3名打者投出1次三振、2次四壞保送，最快球速來到148公里，不過最終決定返台加入明年7月的中華職棒選秀會。

前旅日投手陳冠宇在2021年加盟樂天桃猿隊之前，選擇先回台加入甲組成棒，信心野球表示，張奕在測試會投完後，身體恢復得很好，沒有問題，只不過確實還不到百分百，需要實戰調整。

信心野球表示，張奕有收到九州獨立聯盟2支球隊的合約，條件跟台灣差不多，「但考量到氣候適應、球風等，也跟他提議可以先回來台灣準備，目前正在找尋合適甲組成棒球隊，希望參加春季聯盟。」

張奕 中職選秀 陳冠宇

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