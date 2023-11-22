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日職／洋聯冠軍再升級 歐力士開FA第一槍簽下西川龍馬

聯合新聞網／ 綜合報導
西川龍馬是首屆亞冠賽的冠軍成員。 聯合報系資料照
西川龍馬是首屆亞冠賽的冠軍成員。 聯合報系資料照

上週行使自由球員權利的廣島隊外野手西川龍馬今日傳出將加盟歐力士隊，成為日職本季首位透過FA制度轉隊的球員，根據報導，西川與歐力士將簽下至少4年12億日圓的大合約，跟本季1億2000萬日圓年薪比起來，翻了不只一倍。

西川龍馬宣告成為自由球員後，曾說出「待在央聯沒意義」，表明了只想去洋聯球隊的意願，身為西川家鄉球隊的歐力士便成為頭號競爭者，最終也擊敗軟銀隊順利網羅，繼去年以4年16億日圓搶到強打捕手森友哉後，連兩年在自由市場都有所斬獲。

上季西川的年薪為1億2000萬日圓，在與廣島高層談續約時則獲得3年6億的報價，一度坦言比想像中來得高，不過如今透過自由市場加盟「新邪惡帝國」歐力士，新賽季薪水將從3億日圓起跳，在廣島時期即有三連霸經驗的他，如今將幫助新東家挑戰連四年稱霸洋聯。

除了薪水給得有誠意，歐力士還願意讓西川龍馬披上7號球衣，這個背號原先屬於本季旅美的強打吉田正尚，在加入歐力士後，西川預計將擔綱先發左外野手兼中心棒次，與森友哉及本季破繭而出的頓宮裕真組成進攻火網，由於西川屬B級自由球員，廣島可以選擇全現金或是現金加上球員做補償。

西川龍馬素有「安打製造機」美名，本季繳出央聯第二高的3成05打擊率，另外敲出9轟、56打點，攻擊指數為.760，生涯打擊率為2成99，曾經在2017年亞冠賽隨隊奪冠，並獲選為最佳十人。

廣島

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