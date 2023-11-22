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棒球／鈴木一朗飆138公里球速 大聯盟官網：還能當牛棚

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
鈴木一朗扮演「二刀流」，在與女子高中棒球選拔隊的友誼賽中，用116球投出9局完投完封、敲出雙安。截圖自推特
鈴木一朗扮演「二刀流」，在與女子高中棒球選拔隊的友誼賽中，用116球投出9局完投完封、敲出雙安。截圖自推特

50歲的日本傳奇球星鈴木一朗昨天扮演「二刀流」，在與女子高中棒球選拔隊的友誼賽中，用116球投出9局完投完封、敲出雙安，率隊以4：0獲勝，最快球速來到138公里，大聯盟官網都說：「搞不好還能在大聯盟擔任牛棚投手。」

鈴木一朗率領神戶智辯（Kobe Chiben）隊連3年與高中女子選拔隊交手，昨天他擔任先發「第9棒、投手」，第5局敲出暌違3年的首支安打，雖然因腳受傷只能慢跑上壘，但仍撐完全場，第8局加碼敲安，全場5打數2安打。

鈴木一朗表示：「就個人來說，我很高興敲出安打，職棒生涯打得還不錯，所以我有些挫折，作為打者希望至少敲出1支安打，所以我很高興。」

而且作為投手，鈴木一朗投出9局完投完封，投了116球被敲5支安打，沒有掉分，另有9次三振、沒有保送，最快球速138公里比去年還快4公里。

大聯盟官網也特別撰文介紹鈴木一朗的表現，更指出49歲的莫伊爾（Jamie Moyer）在2012年還在大聯盟出賽，當時他最快球速在126公里，「老實說，一朗可能還能幫助到一些大聯盟球隊的牛棚戰力。」

不過鈴木一朗則反省自己，因為比賽中右腳受傷，自己還要繼續鍛鍊，「今年50歲，明年要51歲了，與高中生的差距逐年加大，也只能鍛鍊了。」

鈴木一朗 大聯盟

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