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中職／鄭浩均奪新人王 搖滾裝扮驚豔
中職年度3大獎昨開獎，味全龍隊洋投鋼龍拿下年度最有價值球員，隊史相隔26年再奪MVP。新人王眾望所歸由中信兄弟隊鄭浩均成贏家，一身搖滾造型領獎，搶盡全場焦點，最佳進步獎則是富邦悍將隊李宗賢。
鋼龍本季13勝、155次三振都居聯盟第一，還是投手最佳十人、金手套雙料得主，MVP票選上擊敗隊友吉力吉撈．鞏冠、樂天桃猿隊廖健富，鋼龍5座獎項合計獎金33萬，因已返國未能親自出席領獎折半為16萬5000元，仍是今年獎金王。
鄭浩均成典禮最耀眼一顆星，從衣服到妝容花3小時才完成。他其實很有野心，新人王只是4獎盃座目標中的1座，「從今年一開始就告訴自己，要拚三冠王。」
李宗賢本季打出「十年三壘」身手，以3成18打擊率敲出117支安打，整體攻擊指數0.802為生涯最佳。
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