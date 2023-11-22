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中職／鄭浩均奪新人王 搖滾裝扮驚豔

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
中職年度最佳新人獎由中信兄弟鄭浩均勝出。記者邱德祥／攝影
中職年度最佳新人獎由中信兄弟鄭浩均勝出。記者邱德祥／攝影

中職年度3大獎昨開獎，味全龍隊洋投鋼龍拿下年度最有價值球員，隊史相隔26年再奪MVP。新人王眾望所歸由中信兄弟鄭浩均成贏家，一身搖滾造型領獎，搶盡全場焦點，最佳進步獎則是富邦悍將李宗賢

鋼龍本季13勝、155次三振都居聯盟第一，還是投手最佳十人、金手套雙料得主，MVP票選上擊敗隊友吉力吉撈鞏冠樂天桃猿廖健富，鋼龍5座獎項合計獎金33萬，因已返國未能親自出席領獎折半為16萬5000元，仍是今年獎金王。

鄭浩均成典禮最耀眼一顆星，從衣服到妝容花3小時才完成。他其實很有野心，新人王只是4獎盃座目標中的1座，「從今年一開始就告訴自己，要拚三冠王。」

李宗賢本季打出「十年三壘」身手，以3成18打擊率敲出117支安打，整體攻擊指數0.802為生涯最佳。

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