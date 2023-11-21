中職／味全龍封王遊行26日登場 由天母棒球場至北市府

中華職棒味全龍隊今年奪下總冠軍，今天全體出席頒獎典禮，領隊丁仲緯表示，封王遊行預計26日下午舉行，至於封王旅遊僅確定是海外旅遊、時間還不確定。

中職味全龍隊今年拿下總冠軍，今天頒獎典禮上領隊丁仲緯受訪表示，跟市府溝通了很久，確定封王感謝祭和遊行將於26日舉行，從天母棒球場至台北市政府。

丁仲緯說，封王慶祝旅遊因為有部分球員需要參加亞洲棒球錦標賽和冬季棒球聯盟，時間還沒確定，只確定會是海外旅遊。

至於傳出明年中職開幕戰有望在台北大巨蛋開打，丁仲緯表示，都在評估中，目前有很多方案，只確定按照慣例，開幕戰的對手應該會是總冠軍賽組合樂天桃猿隊。

丁仲緯先前就曾提到，季末陣中4名洋投伍鐸、鋼龍、錡龍及布里悍朝續約方向談，但也有看新的洋將，明年可能會有不同的安排，會多準備一些洋將人選。

龍隊捕手劉時豪確定行使自由球員（FA）權利，丁仲緯表示，前天劉時豪就有透過經紀人針對行使FA權利與球團溝通，昨天跑完程序、今天確定公告，球團會持續跟劉時豪溝通合約，當然希望把他留在龍隊。