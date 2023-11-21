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中職／龍隊雙星MVP票選據前2 林益全、陳鏞基竟有進步獎得票

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊鋼龍拿下年度MVP。記者邱德祥／攝影
味全龍隊鋼龍拿下年度MVP。記者邱德祥／攝影

中職年度3大獎今天在頒獎典禮上揭曉得主，年度MVP由味全龍隊洋投鋼龍奪得，票選拿下136分，險勝隊友吉力吉撈鞏冠的114分。

今年包含中職紀錄組代表3人在內，共計44人參與投票，滿分為220分，投票者可於每個獎項可分別投下第一、二、三名選票，也可選擇不投或僅投其中一個分數類別，累積分數較高者勝出。

鋼龍拿下136分，吉力吉撈．鞏冠的114分居次，樂天桃猿隊廖健富則是77分，另有7位選手拿到MVP選票。

年度新人王由中信兄弟隊鄭浩均勝出，取得199分高分，擊敗樂天桃猿陳克羿77分、龍隊林凱威44分，猿隊宋嘉翔則是拿到42分，差一點也在入圍名單。

最佳進步獎李宗賢突圍，收下102分，擊敗邱智呈73分、王志煊72分；神奇的是，陳鏞基、林益全也各自在進步獎拿到10分、5分。

中職年度3大獎公布票選結果。圖／中華職棒提供
中職年度3大獎公布票選結果。圖／中華職棒提供

樂天桃猿 吉力吉撈 鞏冠

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