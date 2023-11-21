中職／龍隊雙星MVP票選據前2 林益全、陳鏞基竟有進步獎得票
中職年度3大獎今天在頒獎典禮上揭曉得主，年度MVP由味全龍隊洋投鋼龍奪得，票選拿下136分，險勝隊友吉力吉撈．鞏冠的114分。
今年包含中職紀錄組代表3人在內，共計44人參與投票，滿分為220分，投票者可於每個獎項可分別投下第一、二、三名選票，也可選擇不投或僅投其中一個分數類別，累積分數較高者勝出。
鋼龍拿下136分，吉力吉撈．鞏冠的114分居次，樂天桃猿隊廖健富則是77分，另有7位選手拿到MVP選票。
年度新人王由中信兄弟隊鄭浩均勝出，取得199分高分，擊敗樂天桃猿陳克羿77分、龍隊林凱威44分，猿隊宋嘉翔則是拿到42分，差一點也在入圍名單。
最佳進步獎李宗賢突圍，收下102分，擊敗邱智呈73分、王志煊72分；神奇的是，陳鏞基、林益全也各自在進步獎拿到10分、5分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言