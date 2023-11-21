中職／龍隊雙星MVP票選據前2 林益全、陳鏞基竟有進步獎得票

中職年度3大獎今天在頒獎典禮上揭曉得主，年度MVP由味全龍隊洋投鋼龍奪得，票選拿下136分，險勝隊友吉力吉撈．鞏冠的114分。

今年包含中職紀錄組代表3人在內，共計44人參與投票，滿分為220分，投票者可於每個獎項可分別投下第一、二、三名選票，也可選擇不投或僅投其中一個分數類別，累積分數較高者勝出。

鋼龍拿下136分，吉力吉撈．鞏冠的114分居次，樂天桃猿隊廖健富則是77分，另有7位選手拿到MVP選票。

年度新人王由中信兄弟隊鄭浩均勝出，取得199分高分，擊敗樂天桃猿陳克羿77分、龍隊林凱威44分，猿隊宋嘉翔則是拿到42分，差一點也在入圍名單。