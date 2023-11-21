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中職／ROCK！兄弟鄭浩均奪新人王 旅外回歸第一人

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟鄭浩鈞獲最佳新人。記者邱德祥／攝影
中信兄弟鄭浩鈞獲最佳新人。記者邱德祥／攝影

年度新人王得主不出意外，中信兄弟隊「美美」鄭浩均眾望所歸，一身搖滾裝扮站上頒獎台超搶鏡，這也是中職史上第一次誕生具備旅外資歷的新人王。

鄭浩均為兄弟去年第一指名，今年出賽21場（19場先發），吃下101.1局，取得9勝5敗、防禦率3.02，僅管季中曾離隊參與杭州亞運，勝投數仍與樂天桃猿隊黃子鵬並列本土最多。

僅管具備旅美資歷，但鄭浩均生涯僅在2021年於新人聯盟出賽7場、8.1局，隔年3月就遭到道奇隊釋出，履歷表幾乎與純新人無異，在票選上並沒有太多認為贏在起跑點的質疑聲。

鄭浩均擊敗樂天桃猿隊陳克羿以及旅美最高層級2A的味全龍隊林凱威，拿下年度新人王，成為兄弟隊史第7人、投手第2人，前一人為2011年官大元，具備旅外資歷的新人王則是史上第一人。

鄭浩均一身搖滾裝扮領獎，超像走錯棚、被虧是來宣傳明年K歌主題日，他在奪獎前的訪問中感謝隊友就是自己可以投出佳績的後盾，但誤把隊友王威晨講成「晨威」，又引起現場一陣爆笑。

鄭浩均致詞表示，新人王說難很難，但自己很幸運背後有一群隊友，感謝球團給予自己機會在場上發揮，感謝父母把自己生在這個美好時代，也感謝球迷對鄭美美、中信兄弟、中華職棒的支持。

中信兄弟鄭浩鈞獲最佳新人。記者邱德祥／攝影
中信兄弟鄭浩鈞獲最佳新人。記者邱德祥／攝影

鄭浩均 樂天桃猿 中信兄弟

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