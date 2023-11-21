中職／人人嫌→人人誇 李宗賢感謝網友找出自己優缺點

從人人嫌到人人誇，富邦悍將隊李宗賢今年打出「十年三壘」身手，今天在年度頒獎典禮收穫最佳進步獎，為突破的2023年賽季畫下完美句點，他也謝謝來自網路的好評與負評，「感謝他們找出我的缺點和優點。」

李宗賢為2016年義大犀牛隊第三指名，曾在2017年拿下三壘金手套、2020年奪最佳十人游擊手，但真正的生涯年出現在今年球季，攻守俱佳的表現站穩悍將三壘位置，以3成18打擊率敲出117支安打，整體攻擊指數0.802為生涯最佳。

李宗賢出色的成績單，在今年各隊三壘手集體大爆發的情況下，先前未取得任何個人獎項，打擊王輸給樂天桃猿隊梁家榮，最佳十人排在第3、金手套排在第2，如今在進步獎票選上擊敗樂天桃猿隊王志煊、統一獅隊邱智呈，不在今年個人獎項空手而歸。

李宗賢坦言，對金手套確實有期待，看到票選結果，內心也覺得有點可惜，就是再努力。他對進步獎也確實有期待，「心中覺得對今年的自己滿肯定。」

走過低潮，踏上新的巔峰，李宗賢說這一趟路程讓他更珍惜，「更珍惜自己在場上的每次機會，前一年狀況沒有很好，這是自己要去面臨的挑戰，很開心去年的努力有在今年表現出來，也希望今年拿獎之後，告訴自己該怎麼做是對自己有幫助就持續去做。」

過去聽過許多對自己的批評，李宗賢坦言有難睡的時候，「一直在想怎麼把自己準備好、重新站回球場上。」他透露心態的轉變，後來反倒很感謝那些外界的聲音，「那些批評和鼓勵，感謝他們找出我的缺點和優點，讓我在訓練上有更好的方向，謝謝他們有關注我。」

進步獎以往被視為有毒的獎項，多數得主後續發展並不好，李宗賢也承認有看過這樣的說法，但他說：「拿過的選手，隔年也都是很努力，我也不知道這是什麼魔咒，我會保持平常心、維持自己，讓明年的自己更好。」