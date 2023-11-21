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中職／劉時豪行使自由球員權利 盼善用制度成為常態

中央社／ 台北21日電
劉時豪。報系資料照
劉時豪。報系資料照

中職味全龍隊捕手劉時豪確定行使自由球員權利（FA），劉時豪今天表示，因考慮時間太緊湊，主要是尊重經紀人的分析考量，可以獲得資格不容易，希望可以善用制度讓FA成常態。

今年32歲的劉時豪從2014年開始效力Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身），2020年底因為擴編選秀轉戰味全龍隊，今年在龍隊出賽40場，敲出19支安打，打擊率3成11。

劉時豪經紀公司同步發出公告表示，劉時豪會行使自由球員權利，主要是希望藉此了解自己在市場上的價值，是否有球隊對他有興趣而提出報價。

劉時豪今天受訪表示，因為公告取得FA權利後，7個工作天就需要決定，時間有點緊湊，笑說自己光是放空就過了4天，希望這個時間可以再拉長一點，因為時間不夠，沒辦法思考太久，經紀人有分析討論提出很多可能，最後才會決定行使FA。

獲得自由球員資格不容易，劉時豪表示，能取得資格代表有相當的年資，現在也有越來越多年輕球員加入職棒，也希望如果有機會，就要善用制度，台灣的市場雖然不大，但希望可以讓提出自由球員權利變成常態。

劉時豪 自由球員 味全龍

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