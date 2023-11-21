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中職／李宗賢奪進步獎 單屆4隊三壘手上頒獎台一級戰區
中職今年三壘手集體大爆發，富邦悍將隊李宗賢本季打出「十年三壘」身手，先前在打擊榜競爭、兩項三壘票選獎項相繼失利，今天終於抱回最佳進步獎，今年也寫下單屆4位三壘手站上頒獎台的奇景。
李宗賢為2016年義大犀牛隊第三指名，曾在2017年拿下三壘金手套、2020年奪最佳十人游擊手，但真正的生涯年出現在今年賽季，攻守俱佳的表現站穩悍將三壘位置，以3成18打擊率敲出117支安打，整體攻擊指數0.802為生涯最佳。
這紙成績單，幫助李宗賢最終在進步獎票選擊敗樂天桃猿隊王志煊、統一獅隊邱智呈，不讓精彩的2023年球季留下0獎項缺憾。
值得關注的是，三壘過往有幾次同額競選的案例，也曾出現得主從缺，但今年上演群雄並起，梁家榮、李宗賢、劉基鴻都激盪出生涯代表作，而梁家榮拿下打擊王、劉基鴻取得安打王，票選獎項先前已由梁家榮拿到最佳十人、金手套落入王威晨手中，李宗賢在打擊榜和金手套票選都排第二。
至李宗賢確定收下進步獎後，今年一共4隊三壘手站上頒獎台，只差獅隊代表。
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