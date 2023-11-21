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中職／會長告別致詞？蔡其昌：謝謝給我3年為棒球奉獻心力

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
蔡其昌會長。記者邱德祥／攝影
蔡其昌會長。記者邱德祥／攝影

中職今天舉辦年度頒獎典禮，聯盟會長蔡其昌的致詞帶有告別意味，他稱這是自己三年任期最後一次公開談話，「謝謝給我三年的時間，為棒球運動奉獻一點點心力，中職會長不一定有我，但推動台灣棒球一定有我。」

授獎前，聯盟大家長蔡其昌先上台致詞，回想3年前各隊找他當會長，「我當時講，要我當會長，我有幾件事希望配合推動，我們這幾年把球迷最希望的第六隊完成了。」

此外，運動產業發展條例修正案通過、復辦冬盟、規章修改公開也都步步完成，蔡其昌進一步提到：「今年球季開打時，大家覺得球場不好、球場需要改進，今年正在立法院審查，也匡列了棒球場改善的預算，大大小小不一的工程，大概有3、4億的預算。」

蔡其昌感謝球團給了自己機會，讓一位棒球迷有機會成為中職會長，「把我當球迷覺得可以做到的事情一項一項做好。」他也感謝秘書長楊清瓏帶領的聯盟同仁，「大家都知道，會長大部分時間不在聯盟，大小事務都要拜託秘書長承擔、執行、推動，會長給出方向，剩下時間就是吉祥物，謝謝秘書長帶領的聯盟團隊，把每一項希望為台灣棒球、為中職做的事情做得更好。」

蔡其昌也提到對球迷的感謝，儘管有正面、有負面，連一顆好壞球判決，都會有球迷要會長出來面對，但他相信，「嫌貨人才是買貨人，真的在乎台灣棒球的人才會希望台灣棒球更好。」

棒球 中職 冬盟

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