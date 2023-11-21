快訊

被問為何中午致電侯友宜 柯文哲曝原因：壓力太多了 電話接到不敢接

吳亦凡性侵案件驚爆大反轉 寫手指都美竹謊話連篇：捏造8名假受害者

中職／經歷多年失敗 陳重羽睽違5年再奪最佳九人

中央社／ 台北21日電
陳重羽。 統一獅臉書
陳重羽。 統一獅臉書

中職統一獅陳重羽睽違5年再度拿下最佳九人捕手獎，他表示，在前幾年經歷過很多失敗，根本沒想過可以再拿獎，他感謝教練團、每一個幫助他的人，「其實我擁有的很多。」

陳重羽在2017年加入職棒，隔年就奪下最佳九人捕手獎，不過之後幾年遇到瓶頸，出賽機會不固定；直到今年又找回身手，且因為林岱安受傷，扛下主戰捕手。陳重羽本季74場出賽敲出61支安打，打擊率2成75。

中職今天舉辦頒獎典禮，陳重羽表示，「沒有想到可以走到這裡，前面幾年失敗太多，包括受傷、表現不理想，沒有想過可以站上去頒獎台，很謝謝幫助我的每一個人，我也很感恩，其實我擁有的很多。」

陳重羽指出，5年前首度獲獎時是自己的第一個完整球季，由於剛進入職棒，覺得很新鮮，「感覺也好像不是很困難，但之後發現在這邊生存是一件很難的事情。」事隔5年再度證明自己，他說：「拿獎不是說我表現多好，或是我已經成功了，而是至少我有在進步。」

經過每次失敗的挫折，陳重羽提到，每次失敗都讓他學習到不同的事情，「很開心失敗後教練團都會給我機會磨練，在前面2、3年磨練自己，如果沒有前面幾年，也不會有現在的表現。」身為捕手的他，也希望未來金手套能美夢成真。

統一獅捕手陳重羽。圖／聯合報系資料照
統一獅捕手陳重羽。圖／聯合報系資料照

陳重羽 中職 統一獅

延伸閱讀

中職／陳晨威轉外野獲金手套達目標 奪盜壘王感謝林孝程

中職／堅持10年站上頒獎台 梁家榮：兒子感動到出生哭到現在

中職／廖健富感謝自己努力 直言爭全壘打王最刺激

中職／克維斯自嘲少了髮辮少了緩衝 若有明天好想上場

相關新聞

中職／「技術性FA」？ 劉時豪也遞交申請成今年第3人

中職今年行使自由球員權利再+1，味全龍隊捕手劉時豪今天遞交申請，成為自由球員，也是今年行使FA權利第3人，碰上台鋼雄鷹隊...

中職／李凱威下一步瞄準打擊獎 預約明年西裝穿大紫色

味全龍隊李凱威今年在二壘手雙料獲獎，且都是滿分上榜，下一步如何突破？他的視線瞄準打擊獎項。

中職／害怕輸給「從缺」 范國宸雙料獲獎感謝黃泰龍

富邦悍將隊一壘手范國宸今年雙料獲獎，同額競選讓他坦言更緊張，很怕輸給「從缺」，今年如願獲獎，他特地將感謝給了已經離隊的前...

中職／澤澤是自己的最大酸民 蘇智傑笑答：還不能罵

統一獅隊蘇智傑今年收下最佳十人外野手，兒子澤澤被他笑稱是自己的「最大酸民」，碰到一陣子沒全壘打，就會被他問候「睡那麼飽怎...

中職／江坤宇23歲金手套4連霸 王威晨要他「霸」到40歲

中信兄弟隊今年不再洗榜金手套，靠王威晨在三壘完成五連霸，江坤宇完成游擊手四連霸，看江坤宇23歲的年紀能在這個位置完成怎樣...

棒球／鈴木一朗打破的窗戶還在！校方改造成紀念品

「朗神」鈴木一朗本月初前往北海道旭川東高中指導球員，他親自示範打擊時，轟出一發大號全壘打，砸破該校3樓數學教室的窗戶玻璃。校方事後沒有向一朗申請賠償，而是拔下整片被打破的窗戶玻璃，當作永久展示紀念品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。