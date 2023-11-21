中職／經歷多年失敗 陳重羽睽違5年再奪最佳九人

中職統一獅隊陳重羽睽違5年再度拿下最佳九人捕手獎，他表示，在前幾年經歷過很多失敗，根本沒想過可以再拿獎，他感謝教練團、每一個幫助他的人，「其實我擁有的很多。」

陳重羽在2017年加入職棒，隔年就奪下最佳九人捕手獎，不過之後幾年遇到瓶頸，出賽機會不固定；直到今年又找回身手，且因為林岱安受傷，扛下主戰捕手。陳重羽本季74場出賽敲出61支安打，打擊率2成75。

中職今天舉辦頒獎典禮，陳重羽表示，「沒有想到可以走到這裡，前面幾年失敗太多，包括受傷、表現不理想，沒有想過可以站上去頒獎台，很謝謝幫助我的每一個人，我也很感恩，其實我擁有的很多。」

陳重羽指出，5年前首度獲獎時是自己的第一個完整球季，由於剛進入職棒，覺得很新鮮，「感覺也好像不是很困難，但之後發現在這邊生存是一件很難的事情。」事隔5年再度證明自己，他說：「拿獎不是說我表現多好，或是我已經成功了，而是至少我有在進步。」

經過每次失敗的挫折，陳重羽提到，每次失敗都讓他學習到不同的事情，「很開心失敗後教練團都會給我機會磨練，在前面2、3年磨練自己，如果沒有前面幾年，也不會有現在的表現。」身為捕手的他，也希望未來金手套能美夢成真。