中職／郭天信奪金手套獎 不滿意打擊表現感謝隊友挺住

中職味全龍隊郭天信本季拿下金手套外野手獎，今天中職舉辦年度頒獎典禮，他表示，本季最大收穫還是奪下總冠軍，雖然自己打擊不盡理想，但很感謝隊友彼此信任、互相幫助。

郭天信在外野守備常上演精彩美技，293次刺殺、11次助殺，數據是符合資格外野手中最多，連續3年獲得外野金手套獎殊榮。

回顧今年最大的收穫，郭天信說是「總冠軍」，「我們年輕人面對這個大賽（總冠軍賽）的張力，大家都做得滿好的，都相信彼此、互相扶持。」能克服壓力順利奪冠，郭天信指出，學長林智勝、吉力吉撈．鞏冠幫助很大，「場上、場下時刻在提醒我們年輕人不要害怕失敗。」

不過郭天信對自己本季打擊表現並不滿意，「今年對我來說算比較不理想，打擊方面起伏太大了，所以很謝謝隊友挺住。」郭天信本季在一軍出賽119場，敲出112支安打，包含3發全壘打，打擊率2成47。

郭天信拿下總冠軍之後，馬上就到日本東京比亞洲職棒冠軍爭霸賽，在季軍戰敲出再見安打，幫助中職聯隊擊敗澳洲、奪下季軍，也入選大會最佳外野手。對此郭天信表示，「我一開始也不知道（最佳外野手），但很享受跟其他國家好手較勁的感覺。」