快訊

被問為何中午致電侯友宜 柯文哲曝原因：壓力太多了 電話接到不敢接

吳亦凡性侵案件驚爆大反轉 寫手指都美竹謊話連篇：捏造8名假受害者

中職／郭天信奪金手套獎 不滿意打擊表現感謝隊友挺住

中央社／ 台北21日電
味全龍隊郭天信。 報系資料照
味全龍隊郭天信。 報系資料照

中職味全龍隊郭天信本季拿下金手套外野手獎，今天中職舉辦年度頒獎典禮，他表示，本季最大收穫還是奪下總冠軍，雖然自己打擊不盡理想，但很感謝隊友彼此信任、互相幫助。

郭天信在外野守備常上演精彩美技，293次刺殺、11次助殺，數據是符合資格外野手中最多，連續3年獲得外野金手套獎殊榮。

回顧今年最大的收穫，郭天信說是「總冠軍」，「我們年輕人面對這個大賽（總冠軍賽）的張力，大家都做得滿好的，都相信彼此、互相扶持。」能克服壓力順利奪冠，郭天信指出，學長林智勝、吉力吉撈．鞏冠幫助很大，「場上、場下時刻在提醒我們年輕人不要害怕失敗。」

不過郭天信對自己本季打擊表現並不滿意，「今年對我來說算比較不理想，打擊方面起伏太大了，所以很謝謝隊友挺住。」郭天信本季在一軍出賽119場，敲出112支安打，包含3發全壘打，打擊率2成47。

郭天信拿下總冠軍之後，馬上就到日本東京比亞洲職棒冠軍爭霸賽，在季軍戰敲出再見安打，幫助中職聯隊擊敗澳洲、奪下季軍，也入選大會最佳外野手。對此郭天信表示，「我一開始也不知道（最佳外野手），但很享受跟其他國家好手較勁的感覺。」

中華職棒年度金手套得獎名單揭曉，得獎名單為味全龍隊洋投鋼龍、味全龍捕手蔣少宏（右）、富邦悍將隊一壘手范國宸（左）、味全龍二壘手李凱威（右二）、中信兄弟隊三壘手王威晨（左二)、中信兄弟隊游擊手江坤宇（左三）、統一獅隊外野手陳傑憲（左四）、樂天桃猿隊外野手陳晨威（右四）、味全龍隊外野手郭天信（右三）。記者邱德祥／攝影
中華職棒年度金手套得獎名單揭曉，得獎名單為味全龍隊洋投鋼龍、味全龍捕手蔣少宏（右）、富邦悍將隊一壘手范國宸（左）、味全龍二壘手李凱威（右二）、中信兄弟隊三壘手王威晨（左二)、中信兄弟隊游擊手江坤宇（左三）、統一獅隊外野手陳傑憲（左四）、樂天桃猿隊外野手陳晨威（右四）、味全龍隊外野手郭天信（右三）。記者邱德祥／攝影

郭天信 中職

延伸閱讀

亞冠賽／賽會最佳九人獎項 日本獨佔5席、中華隊2席

亞冠賽／最火的郭天信再見安！中華隊險勝澳洲拿季軍

亞冠賽／中澳戰打線重排 郭天信扛首棒對上老朋友

亞冠賽／中職聯隊遭完封古林睿煬吞敗 日球迷為他鼓掌

相關新聞

中職／「技術性FA」？ 劉時豪也遞交申請成今年第3人

中職今年行使自由球員權利再+1，味全龍隊捕手劉時豪今天遞交申請，成為自由球員，也是今年行使FA權利第3人，碰上台鋼雄鷹隊...

中職／李凱威下一步瞄準打擊獎 預約明年西裝穿大紫色

味全龍隊李凱威今年在二壘手雙料獲獎，且都是滿分上榜，下一步如何突破？他的視線瞄準打擊獎項。

中職／害怕輸給「從缺」 范國宸雙料獲獎感謝黃泰龍

富邦悍將隊一壘手范國宸今年雙料獲獎，同額競選讓他坦言更緊張，很怕輸給「從缺」，今年如願獲獎，他特地將感謝給了已經離隊的前...

中職／澤澤是自己的最大酸民 蘇智傑笑答：還不能罵

統一獅隊蘇智傑今年收下最佳十人外野手，兒子澤澤被他笑稱是自己的「最大酸民」，碰到一陣子沒全壘打，就會被他問候「睡那麼飽怎...

中職／江坤宇23歲金手套4連霸 王威晨要他「霸」到40歲

中信兄弟隊今年不再洗榜金手套，靠王威晨在三壘完成五連霸，江坤宇完成游擊手四連霸，看江坤宇23歲的年紀能在這個位置完成怎樣...

棒球／鈴木一朗打破的窗戶還在！校方改造成紀念品

「朗神」鈴木一朗本月初前往北海道旭川東高中指導球員，他親自示範打擊時，轟出一發大號全壘打，砸破該校3樓數學教室的窗戶玻璃。校方事後沒有向一朗申請賠償，而是拔下整片被打破的窗戶玻璃，當作永久展示紀念品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。