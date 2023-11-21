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中職／陳晨威轉外野獲金手套達目標 奪盜壘王感謝林孝程

中央社／ 台北21日電
中職年度頒獎典禮21日在台北舉行，中職樂天桃猿隊陳晨威（圖）從內野轉戰外野，今年拿下首座金手套外野手獎達成目標，也拿下個人第3次盜壘王。 中央社
中職年度頒獎典禮21日在台北舉行，中職樂天桃猿隊陳晨威（圖）從內野轉戰外野，今年拿下首座金手套外野手獎達成目標，也拿下個人第3次盜壘王。 中央社

中職樂天桃猿陳晨威從內野轉戰外野，今年拿下首座金手套外野手獎達成目標，也拿下個人第3次盜壘王，陳晨威笑說要感謝味全龍隊快腿林孝程，「他是最競爭的競爭者」。

中華職棒樂天桃猿隊野手陳晨威職棒生涯初期是內野手，從2020年開始專職外野手，今年拿下生涯首座金手套外野手獎，他透露這是一直渴望的目標，早在確定轉戰外野就設下，過程等了有點久，也謝謝自己努力完成目標。

從內野改守外野適應上也會是問題，陳晨威直言，這也是為什麼獲獎特別有意義的原因，剛開始在判斷上、腳步運用上都明顯感受到不同，常常把內野守備的慣性帶到外野，就容易發生失誤，感謝教練不斷給建議，也感謝過去的隊友、現任富邦悍將隊教練詹智堯，願意沒有私心的指點。

陳晨威今年完成盜壘王2連霸、為生涯第3座盜壘王，他表示，這代表在場上有發揮長處，也感謝競爭者林孝程在後方追趕；被問起目前覺得最難跑的捕手是誰，他點名龍隊捕手蔣少宏，笑說被蔣少宏抓了很多次。

陳晨威今年曾在外野守備沒收可能形成的全壘打，成為球迷票選出的「最佳美技獎」，他一開始還反問媒體說，這個獎項是否是全球迷票選，得到肯定的答案後，他笑說，大家都說中信兄弟球迷是「百萬象迷」，通常球迷票選要贏兄弟球員很難，感謝球迷的肯定，這個獎項也很難得。

陳晨威 樂天桃猿 蔣少宏

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