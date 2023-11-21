中職／陳傑憲經典賽打到亞冠賽收穫多 感謝自己撐過來

中職統一獅隊陳傑憲今年奪下2座個人獎項，從年初經典賽忙到11月的亞冠賽，他表示，謝謝自己一路撐到現在，對於帶領年輕好手打亞冠賽非常有成就感，也因為「鋒哥」相當感動。

陳傑憲本季一路從季前的世界棒球經典賽，到中職例行賽、季後挑戰賽，球季結束後甚至以外卡身分打亞洲職棒冠軍爭霸賽，擔任隊長入選最佳指定打擊。陳傑憲本季包辦中職金手套、最佳九人外野手獎，獲2座獎項殊榮。

回顧一整年，陳傑憲今天說：「謝謝自己從1月開始忙到現在，忙了一整年，身體中間真的有落差，但以結果來說是好的，感謝自己撐過來了。」陳傑憲提到，經典賽讓他的心理素質、技術都成長很多，看到各地好手讓自己愈來愈好。

陳傑憲指出，自己知道外界有聲音質疑為何要去打亞冠賽，不過這次在亞冠賽跟年輕選手相處很開心，也很幸運自己可以破除中職聯隊18局沒有得分，讓大家可以放開來打，「幫助他們心裡調整、成長，是很有成就感的事情，我也期待他們未來的好表現。」

陳傑憲提到，最後一場比賽結束後，大家在集合時，總教練陳金鋒特別把陳傑憲叫出去，接受學弟們的鼓掌。陳傑憲指出，「鋒哥說我其實可以去做自己想做的事情，但選擇來到這個團隊，希望年輕球員把這個精神傳承下去，其實聽了很感動，這是身為學長、棒球人應該做的事情。」

這批亞冠賽年輕選手也讓陳傑憲相當肯定，雖然經驗沒有很多，「但他們在場上毫不畏懼跟對手對決，即使失敗下來，也不會在他們身上看到害怕、無助的樣子，做得比我們當初還要好。」陳傑憲提到，尤其是味全龍隊的小將，帶動整個團隊更活潑。