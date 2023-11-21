中職／澤澤是自己的最大酸民 蘇智傑笑答：還不能罵

統一獅隊蘇智傑今年收下最佳十人外野手，兒子澤澤被他笑稱是自己的「最大酸民」，碰到一陣子沒全壘打，就會被他問候「睡那麼飽怎麼打不出全壘打」，蘇智傑笑說：「酸民在酸，連自己兒子也在酸，還不能罵他。」

蘇智傑去年因傷僅出賽15場，今年健康回歸，也找回自己的長打，在最佳十人外野手票選排名第二，這座獎對他是很大的肯定。

「去年因為受傷，很多時間在復健。」蘇智傑表示，今年可以健康打完賽季，中間身體都沒有碰到太大狀況，這座獎項算是肯定自己的努力。

蘇智傑打擊實力有口皆碑，生涯至今卻還沒有打擊獎項入袋，多次排名第二的經驗，今年則在打點榜排名第三。「過程中有努力就好。」蘇智傑坦言，沒有人不想拿打擊獎項，自己對所有打擊獎都有野心，也知道自己很常當「老二」，心情其實還好，「第二可以追別人，沒有拿到我也還好。」

蘇智傑今年因打全壘打就幫小孩買玩具掀起話題，今年為此花了不少錢在小孩的玩具上，他笑說：「今年是12支，還有明星賽那支。」最貴的玩具花了上千元，但他認為這樣的約定給了自己動力去拚。

澤澤為了買玩具，很關心爸爸表現，蘇智傑透露：「他有時會說，你都睡那麼飽，為什麼沒有打全壘打。」蘇智傑苦笑，「酸民在酸，連自己小孩也在酸，我還不能罵他，只能說你說得很對。」

明年是否維持約定？他說還沒決定，「但我老婆是說，因為這個你表現那麼好，看要不要明年繼續。」蘇智傑還想到，現在是說要玩具，再大一點說不定會想要更貴的東西，「以後萬一說要買手機。」