快訊

人死前會不會有預兆？送走2千名末期病患 安寧醫透露臨終1現象

彰化娃娃車放學遇車禍！遭轎車攔腰撞上 車內10童、4大人全送醫

降落夏威夷卻衝出跑道！美軍P-8A偵查機掉入海中 現場影像曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／澤澤是自己的最大酸民 蘇智傑笑答：還不能罵

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅隊蘇智傑。記者邱德祥／攝影
統一獅隊蘇智傑。記者邱德祥／攝影

統一獅隊蘇智傑今年收下最佳十人外野手，兒子澤澤被他笑稱是自己的「最大酸民」，碰到一陣子沒全壘打，就會被他問候「睡那麼飽怎麼打不出全壘打」，蘇智傑笑說：「酸民在酸，連自己兒子也在酸，還不能罵他。」

蘇智傑去年因傷僅出賽15場，今年健康回歸，也找回自己的長打，在最佳十人外野手票選排名第二，這座獎對他是很大的肯定。

「去年因為受傷，很多時間在復健。」蘇智傑表示，今年可以健康打完賽季，中間身體都沒有碰到太大狀況，這座獎項算是肯定自己的努力。

蘇智傑打擊實力有口皆碑，生涯至今卻還沒有打擊獎項入袋，多次排名第二的經驗，今年則在打點榜排名第三。「過程中有努力就好。」蘇智傑坦言，沒有人不想拿打擊獎項，自己對所有打擊獎都有野心，也知道自己很常當「老二」，心情其實還好，「第二可以追別人，沒有拿到我也還好。」

蘇智傑今年因打全壘打就幫小孩買玩具掀起話題，今年為此花了不少錢在小孩的玩具上，他笑說：「今年是12支，還有明星賽那支。」最貴的玩具花了上千元，但他認為這樣的約定給了自己動力去拚。

澤澤為了買玩具，很關心爸爸表現，蘇智傑透露：「他有時會說，你都睡那麼飽，為什麼沒有打全壘打。」蘇智傑苦笑，「酸民在酸，連自己小孩也在酸，我還不能罵他，只能說你說得很對。」

明年是否維持約定？他說還沒決定，「但我老婆是說，因為這個你表現那麼好，看要不要明年繼續。」蘇智傑還想到，現在是說要玩具，再大一點說不定會想要更貴的東西，「以後萬一說要買手機。」

蘇智傑 明星賽

延伸閱讀

中職／MVP獵人劉基鴻 冠軍賽單場MVP寫隊史最年輕紀錄

中職／獅隊掛6顆鳳梨討吉利 餅總要媒體第4戰再來

中職／林安可可能待命代打 但餅總希望用不到

中職／林安可膝傷系列賽回不來 餅總解釋9下沒短打原因

相關新聞

中職／「技術性FA」？ 劉時豪也遞交申請成今年第3人

中職今年行使自由球員權利再+1，味全龍隊捕手劉時豪今天遞交申請，成為自由球員，也是今年行使FA權利第3人，碰上台鋼雄鷹隊...

中職／李凱威下一步瞄準打擊獎 預約明年西裝穿大紫色

味全龍隊李凱威今年在二壘手雙料獲獎，且都是滿分上榜，下一步如何突破？他的視線瞄準打擊獎項。

中職／害怕輸給「從缺」 范國宸雙料獲獎感謝黃泰龍

富邦悍將隊一壘手范國宸今年雙料獲獎，同額競選讓他坦言更緊張，很怕輸給「從缺」，今年如願獲獎，他特地將感謝給了已經離隊的前...

中職／澤澤是自己的最大酸民 蘇智傑笑答：還不能罵

統一獅隊蘇智傑今年收下最佳十人外野手，兒子澤澤被他笑稱是自己的「最大酸民」，碰到一陣子沒全壘打，就會被他問候「睡那麼飽怎...

中職／江坤宇23歲金手套4連霸 王威晨要他「霸」到40歲

中信兄弟隊今年不再洗榜金手套，靠王威晨在三壘完成五連霸，江坤宇完成游擊手四連霸，看江坤宇23歲的年紀能在這個位置完成怎樣...

棒球／鈴木一朗打破的窗戶還在！校方改造成紀念品

「朗神」鈴木一朗本月初前往北海道旭川東高中指導球員，他親自示範打擊時，轟出一發大號全壘打，砸破該校3樓數學教室的窗戶玻璃。校方事後沒有向一朗申請賠償，而是拔下整片被打破的窗戶玻璃，當作永久展示紀念品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。