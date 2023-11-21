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中職／李凱威下一步瞄準打擊獎 預約明年西裝穿大紫色

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊李凱威。記者邱德祥／攝影
味全龍隊李凱威。記者邱德祥／攝影

味全龍李凱威今年在二壘手雙料獲獎，且都是滿分上榜，下一步如何突破？他的視線瞄準打擊獎項。

李凱威今年在二壘攻守都繳出穩定成績單，在最佳十人、金手套票選上都是44張5分票，拿下220滿分上榜。

談到今年的好成績，李凱威感謝兩位教練，劉榮華教練每場賽前都會針對前一場的缺失與他討論，「會把他上一場看到的缺點，下一場賽前和我提醒，今年守備更進步，和他有很大的關係。」

日籍教練高須洋介的幫助則在打擊上，李凱威說：「他會看數據，和我們講數據呈現的結果是怎樣，給我們方向去發揮，告訴我們選手的小動作、模式，對我們打擊有很大幫助，有些投手自己對戰沒有很好，他會給我一些方向。」

今年已經雙料滿分上榜，下一步如何再突破？李凱威說：「還是有啦！看可不可以有個打擊獎項，守備繼續維持，保持穩定的狀態。」

至於最想挑戰的打擊獎項，他認為自己比較有機會應是安打王，「其他對我來說應該滿困難。」西裝顏色也是突破方向，他笑說：「今年有比較突破一點點，希望明年還有機會來，我要穿大紫色。」

李凱威 味全龍

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