中職／「技術性FA」？ 劉時豪也遞交申請成今年第3人

中職今年行使自由球員權利再+1，味全龍隊捕手劉時豪今天遞交申請，成為自由球員，也是今年行使FA權利第3人，碰上台鋼雄鷹隊擴編選秀的特殊狀況，引起關注是否刺激「技術性FA」的出現。

劉時豪去年已符合FA資格，但並未申請，今年仍保有資格，最終確定在今年行使、進入自由市場。中職去年行使FA權利人數掛蛋，今年由鄭凱文開第一槍，陳俊秀昨天跟進，劉時豪今天也遞交申請。

聯盟於13日公告今年度符合自由球員資格者，按照規定，符合者需於7個工作天內向球團表達意願並行文聯盟，才算完成行使權利，申請期限到明天。

值得注意的是，今年有雄鷹隊擴編選秀的特殊狀況，若選手無意「被動」轉隊，行使FA權利不失為替自己保障主動選擇球隊的方式，母隊也省下一個18人名單的保護名額。