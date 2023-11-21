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中職／「技術性FA」？ 劉時豪也遞交申請成今年第3人

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊捕手劉時豪今天遞交申請，成為自由球員，也是今年行使FA權利第3人。 圖／味全龍隊提供
味全龍隊捕手劉時豪今天遞交申請，成為自由球員，也是今年行使FA權利第3人。 圖／味全龍隊提供

中職今年行使自由球員權利再+1，味全龍隊捕手劉時豪今天遞交申請，成為自由球員，也是今年行使FA權利第3人，碰上台鋼雄鷹隊擴編選秀的特殊狀況，引起關注是否刺激「技術性FA」的出現。

劉時豪去年已符合FA資格，但並未申請，今年仍保有資格，最終確定在今年行使、進入自由市場。中職去年行使FA權利人數掛蛋，今年由鄭凱文開第一槍，陳俊秀昨天跟進，劉時豪今天也遞交申請。

聯盟於13日公告今年度符合自由球員資格者，按照規定，符合者需於7個工作天內向球團表達意願並行文聯盟，才算完成行使權利，申請期限到明天。

值得注意的是，今年有雄鷹隊擴編選秀的特殊狀況，若選手無意「被動」轉隊，行使FA權利不失為替自己保障主動選擇球隊的方式，母隊也省下一個18人名單的保護名額。

自由球員 劉時豪 中職

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