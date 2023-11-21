中職／鋼龍、布里悍包攬5獎 部署4人領獎「代打」部隊

中職頒獎典禮今天登場，味全龍隊今年奪冠、將是典禮上的「最大團」，兩位洋投鋼龍、布里悍奪5座獎，因已返國將不會親自領獎，布里悍的防禦率王由投手教練郭勝安代領，鋼龍的4座獎則有4位豪華代領人，人選包括本人欽點及他人推薦產生。

龍隊的冠軍賽季，洋投戰力功不可沒，成績也體現在個人獎項上，布里悍奪防禦率王，今天將由郭勝安代領；鋼龍目前已收4座獎，豪華「代打」領隊部隊，分別是勝投王牛棚教練黃亦志、三振王蔣少宏、金手套郭勝安、最佳十人呂詠臻。

鋼龍同時也是年度MVP入圍者，將與隊友吉力吉撈．鞏冠、樂天桃猿隊廖健富競逐獎項，若由鋼龍奪年度MVP將由蔣少宏代領。蔣少宏除了要為自家洋投代勞，今天也將領取自己的金手套捕手獎。