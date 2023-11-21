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棒球／曝美日韓有意兄弟洋投 紐媒稱中職是「China」被網指正

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棒球／美日韓有意兄弟洋投 紐媒稱中職是「China」被網指正

聯合新聞網／ 綜合報導
前中信兄弟洋投艾士特。 報系資料照
前中信兄弟洋投艾士特。 報系資料照

今年效力中信兄弟隊的洋投艾士特有望重返大聯盟，《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）發文指出艾士特獲美、日、韓多隊關注，文中提到艾士特去年在「China」打球，引發部分球迷不滿。

艾士特去年還在大聯盟登板過，今年831洋將大限前加入兄弟後表現出色，雖季末成績下滑，但仍被許多球迷視為超強洋投。海曼也指出艾士特在「China」的好表現，吸引美職、日職及韓職興趣。

海曼也列出艾士特的數據，「12場先發、防禦率3.28率，主投68.2局，6次優質先發，79次三振，13次四壞，K/9值10.4，每局被上壘率1.06，6度拿下單場MVP。」

許多球迷在留言區指正，「CPBL是在台灣，並非中國，兩者完全不同。」不過中華職棒英文正式名稱為「Chinese Professional Baseball League」，經常讓外媒誤解。前樂天桃猿隊左投卡本特（Ryan Carpenter）月初重返美職體系，文中提到他在中職打球的經歷，也是將中職誤植為「China Professional Baseball League」。

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