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亞錦賽／中華隊集訓備戰 4先發敲定

聯合報／ 記者陳宛晶／新北報導
徐若熙將在亞錦賽當先發投手。本報資料照片
徐若熙將在亞錦賽當先發投手。本報資料照片

棒球國際賽事一場接一場，亞冠賽剛落幕，下一戰輪到12月3日登場的亞洲棒球錦標賽，中華隊集訓備戰，總教練郭李建夫盤點4位先發投手，目前預計是徐若熙、賴延峰、張景淯曾仁和，終結者鎖定3人，將在選手到齊了解狀況後再進一步確認。

今年從杭州亞運到亞冠賽，年輕世代投出不少令人期待的國家隊王牌潛力股，包括林昱珉古林睿煬劉致榮陳柏毓，徐若熙則將在今年亞錦賽披上中華隊戰袍，首度接受成棒國際賽考驗，相比打者，中華隊的投手換血儼然逐步進入Z世代。

郭李建夫表示，中華隊是否已完成投手換血還很難說，畢竟還非一級賽事，「因為比賽有大小，看怎樣的比賽適合怎樣的選手，選的角度不一樣。」但看這批未來強投潛力股，他也跟著興奮起來，「帶這次比賽，我自己也很期待，期待他們的好表現，按照他們的投球限制、投手安排，和周宗志教練已經有規畫。 」

不少投手都有投球限制，郭李建夫表示，賽程屬第1場對南韓隊及進入複賽後的3場比較有難度，但應沒問題。目前排定的4個先發投手，預計是徐若熙、賴延峰、張景淯、曾仁和，也要觀察選手這陣子的備戰狀況。

備受矚目的徐若熙單場可到80球，休5天以上可再投，開幕戰台韓大戰於台北大巨蛋登場，外界期待是否由徐若熙扛起歷史性首戰。

國家隊 大巨蛋 徐若熙 曾仁和 張景淯 陳柏毓 古林睿煬 劉致榮 林昱珉

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