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亞錦賽／可望對巴勒斯坦先發 張景淯納悶：巴基斯坦？
中華隊備戰亞錦賽，規畫4位先發投手，以味全龍隊張景淯較令人意外，總教練郭李建夫解釋考量是因注意到巴勒斯坦，陣中可能會有旅美選手，希望張景淯的旅美經驗可以派上用場。
中華隊預賽分在A組，與南韓、巴勒斯坦、香港同組，B組則有日本、菲律賓、巴基斯坦、泰國，取分組前二進入超級循環複賽，再爭取冠軍賽門票。
郭李建夫指出，巴勒斯坦的實力不容小覷，可能會有美國回來的選手，希望借重張景淯的旅美經驗，也有了解他過去有先發經驗，考慮將這一場先發交給他
張景淯本季在中職一軍10場、二軍3場登板都是後援，前一次先發經驗是在年初的澳洲職棒，聽到教練告訴他要有先發的心理準備，他也坦言：「老實講，有點小緊張。」聽聞對手是巴勒斯坦，一開始還誤以為就是巴基斯坦。
張景淯表示，「給我什麼任務，就是想辦法做好。」續航力是自己的課題，也期望能在國際賽上突破自我。
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