國中軟棒／新明睽違9年抱回隊史第3冠 王浚豪拿下賽會MVP

國中軟式棒球聯賽冠軍戰桃園市新明國中與台北市長安國中交手，新明靠著長安5局下2次守備失誤超前比分，終場3比1奪冠，睽違9年拿下隊史第3冠，王浚豪拿下賽會MVP。

112學年度國中棒球聯賽（軟式組）冠軍戰今天舉行，新明先發投手王浚豪開賽壞球率偏高，留下2人出局滿壘局面退場，左投許睿哲登板及時化解危機，不過長安3局上再突破，靠著鄭文哲、黃唯倫安打先馳得點。

比賽前4局打完，新明0比1落後，5局下新明有攻勢，吳承翰敲出安打，邱澤觸點造成長安捕手傳球失誤，新明跑回追平分，隨後許睿哲觸擊失敗，不過長安一壘手接殺後，傳三壘發生失誤，讓新明直接超車。

新明6局下再靠著張以杰敲出三壘安打多添1分保險分，投手吳承翰後援2局無失分，幫助球隊守住勝利。

新明總教練黃湋志表示，先發投手王浚豪太想投好造成反效果，趕緊換上許睿哲，雖有危機，但都能化解，雖然落後，但鼓勵選手不放棄，撐住低比分比賽，這場大家都是MVP。

獲得賽會MVP的王浚豪這次投球貢獻大，連同今天在內，總共投了4場，他說，第一場投出完封後增加自信，這次在球隊中年紀是學長，要扮演好這個角色，感謝教練一直鼓勵自己要撐下來。

新明繼100、103學年度後，捧回隊史第3座冠軍，黃湋志表示，這批球員出發前隊型不算好，但團隊凝聚力慢慢變好，能打出成績，感謝桃園市政府、資深顧問張滄彬老師以及校方的支持，以及國小端練出好選手，幫助球隊發展。