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亞錦賽／88號是總仔的 宋晟睿穿1號被「1號重砲」欺騙感情

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中華隊外野手宋晟睿。記者陳宛晶／攝影
中華隊外野手宋晟睿。記者陳宛晶／攝影

宋晟睿在亞錦賽中華隊當不成「宋88」，改挑背號1號，還因此被母隊中信兄弟陳子豪給騙倒，宋晟睿揭露這位「1號重砲」有多調皮，「他說他要打亞錦賽…」，讓宋晟睿還擔憂自己先把1號給挑走了。

中華隊的88號球衣主人不是別人，就是總教練郭李建夫，當時宋晟睿挑選背號時，曾考慮1、7、8號，宋晟睿說：「好像是照年紀選，後來7號被文杰選走，看了一下想說選1號。」

他印象中自己都是和「8」相關的背號比較有緣，「換個數字看看會不會不一樣。」有趣的是，有一次休假時和陳子豪閒聊，「他說他要打亞錦賽，講得很認真。」宋晟睿心裡一驚，「我說，欸我1號選走了耶！」陳子豪回應沒關係、自己可以選別的，宋晟睿還回應他還有11號，陳子豪也說好、那他選11號，「被騙了半天左右，聽到他跟文杰講，才知道是假的。」

亞錦賽部分賽事將於台北大巨蛋登場，包括12月3日中華隊與南韓隊的開幕戰，中華隊日前已到台北大巨蛋打過測試賽，宋晟睿感受在全新人工草皮上「草上飛」的感覺。

宋晟睿指出，大巨蛋和天母的草皮跑起來其實感覺差不多、跑起來很舒服，但守備視覺上感覺外野很大，「我守正常距離，看後面感覺還很遠，可能是錯覺，這邊看得到樹、高速公路，那邊看到是座椅。」至於在台北大巨蛋上演沒收全壘打美技的可能性，他笑說：「我那天有比一下，感覺和新莊差不多，那個牆有點高，可能比較難。」

陳子豪 中華隊 中信兄弟

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