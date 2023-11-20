亞錦賽／中華隊內野陣型有譜 游擊林承飛、二壘林靖凱

中華隊備戰12月3日開打的亞錦賽，今天轉移三重棒球場練兵，目前陣容尚差出征亞冠賽的選手以及味全龍隊投手徐若熙，對於內野陣型目前規畫將林靖凱放在二壘、林承飛負責游擊。

亞錦賽、亞冠賽陣容重疊5人，包括李子強、林詔恩、劉基鴻、林靖凱、邱智呈，結束日本行的4場賽事後，將在23日向亞錦賽中華隊報到。

總教練郭李建夫表示，對於亞冠賽選手的疲憊多少會有擔心，「回來這兩個禮拜先調整一下，適當休息是需要，最後一個禮拜對自己的肌力衝刺也要再加強一下。」

他也提到，相信入選的選手水準都有一定實力，比較擔心的部分是球季剛結束，可能心態上要再次提升。

中華隊內野陣型，目前規畫游擊交給林承飛，林靖凱放在二壘，三壘則是交給陳聖平、劉基鴻。