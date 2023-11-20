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亞冠賽／對日本全職業國家隊吞8連敗 南韓教頭：差距變大了

聯合新聞網／ 綜合報導
亞冠賽南韓隊。 截圖自X
亞冠賽南韓隊。 截圖自X

南韓昨天在亞洲職棒冠軍爭霸賽以3：4不敵日本，連兩屆以亞軍坐收，在國際賽面對日本全職業隊已苦吞8連敗，南韓總教練柳仲逸賽後直言，日韓差距已擴大。

據《韓聯社》報導，南韓上次擊敗全由職棒選手組成的日本隊，要追溯至2015年的世界12強準決賽。在那之後，2017年亞冠賽2戰、2019年12強2戰、2021年東京奧運、今年世界棒球經典賽，以及本屆亞冠賽預賽和決賽，吞下8連敗。

據日媒《Daily》報導，柳仲逸賽後坦言輸球很沮喪，但要為兩隊球員鼓掌，「我認為日本和南韓棒球的差距擴大了，但如果我們堅持基本原則，並全力以赴，就能打出對等的比賽。」

柳仲逸認為儘管輸給日本，也有不少收穫，「這場比賽讓南韓投手和打者向前邁進一步，我認為在這裡學到的經驗，會在職棒賽場展現。」

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